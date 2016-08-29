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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 тра, 2018 01:01
Re: Валютный рынок в контексте
Вот и катится еврик в сторону паритета.
Додано: Сер 02 тра, 2018 04:02
Доллар растет, а гривна не падает- ловкость рук и никакого мошенничества! : )
Додано: Сер 02 тра, 2018 08:34
Наверное, ранее слишком переупали. Вот и перестали временно сказываться всякие $-ралли.
Доброго послепраздничного утра, так сказать...
Харьковские начинают сей излишне жаркий день следующим образом: $ 26.03/26.09
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 70%/EUR 3%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: Сер 02 тра, 2018 08:36
Додано: Сер 02 тра, 2018 08:56
Добыча газа падает 5-й месяц подряд.
По апрелю уже имеем отрицательный прирост по сравнению с апрелем 2017.
В рашке в апреле прирост добычи газа 14%
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:15
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,10/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,440 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 27 апреля по спросу упал на 20,0 коп., по предложению потерял 30,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 апреля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1991, приподнявшись до $1,1998 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2008 на открытии торгов в Европе.
Дата: 02 мая 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,15 UAH/USD
€ – 31,34/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,417 UAH/RUB
US
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:19
Злотий на євро зав"язаний, ще недавно брав по 7,75 сьогодні 7,45. Амплітуда дуже мала, як тільки відскочить євро, злотий піде за ним вверх, навіть якщо долар протисне 26,00
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:28
Привет из Днепра-2
Ситуативное преобладание отложенного за длинные выходные в Украине предложения СКВ понизило курс доллара около 10.25 Киева на межбанке до 26,15/26,18 UAH/USD.
Дата: 02 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.20
Мелкий опт «неформал»
$ 25,95/26,05 UAH/USD
EUR 31,40/31,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
US
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:40
Среднемесячные курсы и обороты
Вітаюсь со всіма.
СрМесячная - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара за месяц.
Месяц__Объем _СрМеся___Дельта
________МБ____чная_____на предыдущий
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
Оберти меньші ніж у попередньому місяці. Но і місяц на день меньший! Знову хочу звернути увагу на те, що оберти більші ніж у півтора рази за квітень того року! Оберти загалом по року більші у півтора рази Значення середньомісячної - меньше ніж у тому році другий місяц поспіль
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 02 тра, 2018 10:01, всього редагувалось 1 раз.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:53
Привет из Днепра-3
Несколько замедлив коррекцию, котировки доллара на торгах межбанка к 10.42 понизились к 26,14/26,16 UAH/USD. На моменте ликвидность состоявшихся сделок оставляет желать лучшего.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного девальвационного процесса в гривне.
US
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