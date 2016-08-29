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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4898489949004901>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 01:01

Re: Валютный рынок в контексте

Вот и катится еврик в сторону паритета.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 04:02

Доллар растет, а гривна не падает- ловкость рук и никакого мошенничества! : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 08:34

  Вовка-тренер написав:Доллар растет, а гривна не падает- ловкость рук и никакого мошенничества! : )

Наверное, ранее слишком переупали. Вот и перестали временно сказываться всякие $-ралли.
Доброго послепраздничного утра, так сказать...
Харьковские начинают сей излишне жаркий день следующим образом: $ 26.03/26.09
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 70%/EUR 3%/XAG 3%/XAU 1%
slot
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 08:36

  Вовка-тренер написав:Доллар растет, а гривна не падает- ловкость рук и никакого мошенничества! : )


Злотый недавно еще в январе достигал примерно 8,60, сейчас скатился на примерно 7,55 грн. Это если вы хотите купить злотый.
Оцените амплитуду.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 08:56

Добыча газа падает 5-й месяц подряд.
http://enkorr.com.ua/a/news/Ukraina_sni ... yad/232214

По апрелю уже имеем отрицательный прирост по сравнению с апрелем 2017.

В рашке в апреле прирост добычи газа 14% :(
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:15

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,10/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,440 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 27 апреля по спросу упал на 20,0 коп., по предложению потерял 30,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 апреля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1991, приподнявшись до $1,1998 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2008 на открытии торгов в Европе.


Дата: 02 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,15 UAH/USD
€ – 31,34/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,417 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:19

  freeze написав:
  Вовка-тренер написав:Доллар растет, а гривна не падает- ловкость рук и никакого мошенничества! : )


Злотый недавно еще в январе достигал примерно 8,60, сейчас скатился на примерно 7,55 грн. Это если вы хотите купить злотый.
Оцените амплитуду.

Злотий на євро зав"язаний, ще недавно брав по 7,75 сьогодні 7,45. Амплітуда дуже мала, як тільки відскочить євро, злотий піде за ним вверх, навіть якщо долар протисне 26,00
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:28

Привет из Днепра-2

Ситуативное преобладание отложенного за длинные выходные в Украине предложения СКВ понизило курс доллара около 10.25 Киева на межбанке до 26,15/26,18 UAH/USD.

Дата: 02 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.20

Мелкий опт «неформал»

$ 25,95/26,05 UAH/USD
EUR 31,40/31,60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:40

Среднемесячные курсы и обороты



Вітаюсь со всіма.

СрМесячная - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара за месяц.

Месяц__Объем _СрМеся___Дельта
________МБ____чная_____на предыдущий
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351

Оберти меньші ніж у попередньому місяці. Но і місяц на день меньший! Знову хочу звернути увагу на те, що оберти більші ніж у півтора рази за квітень того року! Оберти загалом по року більші у півтора рази :!: Значення середньомісячної - меньше ніж у тому році другий місяц поспіль :shock:

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 02 тра, 2018 10:01, всього редагувалось 1 раз.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:53

Привет из Днепра-3

Несколько замедлив коррекцию, котировки доллара на торгах межбанка к 10.42 понизились к 26,14/26,16 UAH/USD. На моменте ликвидность состоявшихся сделок оставляет желать лучшего.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного девальвационного процесса в гривне.

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