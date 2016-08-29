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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4898489949004901

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:55

Прибутковість


2018____Зараз___відсоток
0,47500 0,41000 -13,68421053(-3,684210526) RUB
28,5500 26,3000 -7,880910683(-4,378283713) CHF
28,0250 26,0750 -6,958073149(-6,333630687) USD
33,5000 31,5500 -5,820895522(-3,358208955) EUR
37,4500 35,5000 -5,206942590(-2,536715621) GBP
1166,89 1118,36 -4,158918150(-3,005853165) XAU

Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на зараз 02.05.2018, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

На все тільки збитки :!: І вони наростають вже третій місяц поспіль :evil:

ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:01

Re: Валютный рынок в контексте

приветы!
Харьков)
2600/2608
многие переходят на прием ниже 2600, смотрим вниз пока
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:04

  Zebra написав:Вот и катится еврик в сторону паритета.


При антирекордном за 10 лет торговом балансе в США? Мечты-мечты. Разве что по договорняку, но тогда придется напечатать столько евро, что это спровоцирует гиперок.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:08

Привет из Днепра-4

Спустя 15 минут, на 10.57 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, успели растянуть спред до отметки 26,13/26,17 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
02 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).

На открытии торгов 02 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).

На старте торгов 02 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

Дата: 27 апреля 2018 г. на 10.59
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 31,40/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,418 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:08

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Вот и катится еврик в сторону паритета.


При антирекордном за 10 лет торговом балансе в США? Мечты-мечты. Разве что по договорняку, но тогда придется напечатать столько евро, что это спровоцирует гиперок.

если не в курсе, то евро сейчас печатают, а доллар наоборот изымают с рынка...QE и QT называется
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:21

Привет из Днепра-5

К 11.11 котировки безналичного «американца», возобновив коррекцию, упали к 26,13/26,15 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:21

  kharkov_val написав:приветы!
Харьков)
2600/2608
многие переходят на прием ниже 2600, смотрим вниз пока


Ну как можно сейчас покупать по 26 :roll: Это же растранжиривание гривен, экономней нужно :D Давно пора снизить курс, время курса выше ещё прийдёт, но не завтра...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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