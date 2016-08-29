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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:55
Прибутковість
2018____Зараз___відсоток
0,47500 0,41000 -13,68421053(-3,684210526) RUB
28,5500 26,3000 -7,880910683(-4,378283713) CHF
28,0250 26,0750 -6,958073149(-6,333630687) USD
33,5000 31,5500 -5,820895522(-3,358208955) EUR
37,4500 35,5000 -5,206942590(-2,536715621) GBP
1166,89 1118,36 -4,158918150(-3,005853165) XAU
Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на зараз 02.05.2018, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
На все тільки збитки І вони наростають вже третій місяц поспіль
ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:01
Re: Валютный рынок в контексте
приветы!
Харьков)
2600/2608
многие переходят на прием ниже 2600, смотрим вниз пока
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:04
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:08
Привет из Днепра-4
Спустя 15 минут, на 10.57 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, успели растянуть спред до отметки 26,13/26,17 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
02 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На открытии торгов 02 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На старте торгов 02 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Дата: 27 апреля 2018 г. на 10.59
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 31,40/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
US
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:08
если не в курсе, то евро сейчас печатают, а доллар наоборот изымают с рынка...QE и QT называется
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:21
Привет из Днепра-5
К 11.11 котировки безналичного «американца», возобновив коррекцию, упали к 26,13/26,15 UAH/USD.
US
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:21
Ну как можно сейчас покупать по 26 Это же растранжиривание гривен, экономней нужно Давно пора снизить курс, время курса выше ещё прийдёт, но не завтра...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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