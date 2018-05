Додано: Сер 02 тра, 2018 11:54

PrimusInterPares написав: Vitl написав: PrimusInterPares



Вроде Евро к 1.28 должно прийти..



Классно сказано. Вроде Евро к 1.28 должно прийти..Классно сказано.

https://www.citibank.com.hk/global_docs ... ight_e.pdf

Сказано на основании чего то Сказано на основании чего то

As EUR/USD’s RSI reached oversold territory, downside may be limited at 1.2055 and the pair may range trade between 1.2055-1.2555 in the short term.May be, or may not be. That's the question!