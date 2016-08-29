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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4899490049014902

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:50

Привет из Днепра-6

Появление на рынке системных игроков не принесло на межбанк новых веяний – цена доллара по состоянию на 11.46 не тронулась с отметки 26,13/26,15 UAH/USD.

Дополуденная низколиквидная коррекция безналичного доллара на межбанке , остановленная около 11.11 Киева, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,25% годовых.

Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро среды.

US
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:11

  Vitl написав:
  kharkov_val написав:приветы!
Харьков)
2600/2608
многие переходят на прием ниже 2600, смотрим вниз пока


Ну как можно сейчас покупать по 26 :roll: Это же растранжиривание гривен, экономней нужно :D Давно пора снизить курс, время курса выше ещё прийдёт, но не завтра...

что-то очереди сдающих не вижу, работаем согласно уровням спрос/предложение на рынке. Мечты сбываются и не сбываются, а работать надо все время.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:14

PrimusInterPares

Вроде Евро к 1.28 должно прийти..

Классно сказано.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:21

Привет из Днепра-7

К 12.16 котировки «зеленой» СКВ на межбанке не претерпели изменений, оставшись на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.

На 11.58 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении маржи действующих цен пары доллар-гривня (25,95/26,00 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Обороты низкие.

По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в паре доллар-гривня(25,95/26,03 UAH/USD, евро - 31,40/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».

Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

Дата: 02 мая 2018 г. на 11.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,96/26,10 UAH/USD
€ – 31,27/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,416 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:21

  Vitl написав:PrimusInterPares

Вроде Евро к 1.28 должно прийти..

Классно сказано.

https://www.citibank.com.hk/global_docs ... ight_e.pdf
Сказано на основании чего то
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:50

В марте сводный платежный баланс сформирован с незначительным дефицитом на уровне 75 млн долларов, по итогам трех месяцев его отрицательное сальдо составило 272 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
В марте 2018 дефицит текущего счета составил 763 млн долларов. Как поясняют в НБУ, такой показатель обусловлен, прежде всего, с плановыми выплатами по обслуживанию государственного долга. С начала года дефицит текущего счета составил 603 млн долларов (против 357 млн долларов в январе-феврале прошлого года).
.............
Всего за первые три месяца 2018 экспорт товаров и услуг вырос на 9,3% г/г и составил 13,8 млрд долларов.
............
В целом в январе-марте импорт товаров и услуг вырос на 10,8% г/г до 15,5 млрд долларов.

Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/belarus-napravit-donbass-gumanitarnuyu-pomoshch-1525247238.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:53

Привет из Днепра-8

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.

Ситуативное преобладание отложенного за длинные выходные в Украине предложения СКВ понизило курс доллара около 10.25 Киева на межбанке до 26,15/26,18 UAH/USD.

Несколько замедлив коррекцию, котировки доллара на торгах межбанка к 10.42 понизились к 26,14/26,16 UAH/USD. На моменте ликвидность состоявшихся сделок оставляет желать лучшего.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного девальвационного процесса в гривне.

Спустя 15 минут, на 10.57 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, успели растянуть спред до отметки 26,13/26,17 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.

К 11.11 котировки безналичного «американца», возобновив коррекцию, упали к 26,13/26,15 UAH/USD.

Появление на рынке системных игроков не принесло на межбанк новых веяний – цена доллара по состоянию на 11.46 не тронулась с отметки 26,13/26,15 UAH/USD.

Дополуденная низколиквидная коррекция безналичного доллара на межбанке , остановленная около 11.11 Киева, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,25% годовых.

Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро среды.

К 12.16 котировки «зеленой» СКВ на межбанке не претерпели изменений, оставшись на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.

Наконец, около 12.50 Киева котировки доллара на межбанке замерли на уровне цифре (26,13/26,15 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,10/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,440 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 27 апреля по спросу упал на 20,0 коп., по предложению потерял 30,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 апреля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1991, приподнявшись до $1,1998 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2008 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
02 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).

На открытии торгов 02 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).

На старте торгов 02 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

На 11.58 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении маржи действующих цен пары доллар-гривня (25,95/26,00 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Обороты низкие.

По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в паре доллар-гривня(25,95/26,03 UAH/USD, евро - 31,40/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».

Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,01/26,15 UAH/USD, евро – 31,34/31,90 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB, Киев опт 25,95/26,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,95/26,05 UAH/USD, евро (опт) 31,40/31,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,40/31,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 31,20/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 25,95/26,05 UAH/USD, розница – 25,90/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 31,40/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,418 RUB/USD.

Как и предполагалось, выросшее отложенное за длинные выходные предложение экспортной СКВ, не привело к обвалу действующих цен безналичного «американца».

При этом нелишне отметить очевидную «перестраховку» регулятора, разместившего в пятницу свои депозитные сертификаты на сумму 33,741 млрд. грн., исключив «бычьи» сюрпризы изъятием с рынка заметной порции гривневой ликвидности. Не исключено, что это способствовало коррекции цен безналичного доллара на торгах 02 мая, без заметного, однако, фанатизма.

Со слов непосредственных участников сессии, торговая активность межбанка в среду оставляла желать лучшего – валютный народ еще не вышел из первомайского «штопора», причем у нас есть подозрение, что возвращение рынка на «боевой» уровень произойдет лишь после 10 мая, многие субъекты рынка ушли в отпуск до этой даты.

Рискнем предположить сдержанное снижение долларовых цен на ближайших торгах межбанка, и это настроение имеет шанс затянуться до финиша текущей короткой недели с вероятным переходом в относительную стабильность 04 мая.

Аналогичная, но еще более сдержанная атмосфера сохранится на рынке наличных, где, со слов дилеров, торговая активность оставляет желать лучшего.

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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:54

  PrimusInterPares написав:
  Vitl написав:PrimusInterPares

Вроде Евро к 1.28 должно прийти..

Классно сказано.

https://www.citibank.com.hk/global_docs ... ight_e.pdf
Сказано на основании чего то


As EUR/USD’s RSI reached oversold territory, downside may be limited at 1.2055 and the pair may range trade between 1.2055-1.2555 in the short term.

May be, or may not be. That's the question! :)
Востаннє редагувалось sryvkin в Сер 02 тра, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:55

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в марте составил 105 млн долларов и преимущественно был направлен в реальный сектор. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
По данным Нацбанка, за первый квартал приток инвестиций в экономику нашей страны составил 296 млн долларов.
В марте чистый приток капитала по финансовому счету достиг 686 млн долларов. Его рост был обеспечен операциями частного сектора.
Так, чистые внешние обязательства банковского сектора выросли на 231 млн долларов, в частности вследствие успешного размещения государственным "Укрэксимбанком" еврооблигаций, деноминированных в гривне. Приток средств в реальный сектор (452 млн долларов) был обеспечен преимущественно ростом чистой задолженности по торговым кредитам (на 304 млн долларов).
В марте несколько возросли объемы наличной валюты вне банков - на 70 млн долларов, хотя с начала года наоборот, ее объем сократился на 96 млн долларов. В целом за январь-март 2018 чистый приток средств по финансовому счету составил 329 млн долларов, что почти на 100 млн долларов превышает прошлогодний показатель.
........

Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/chistyy-pritok-inostrannyh-investitsiy-ekonomiku-1525248330.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:18

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

Доброго дня, українці!
...частенько Я розказую про бізнес свого знайомого, в якого він "топчеться на місці"!(+/- ті самі каси, що й минулоріч!)
....і от, настав час поділитись своїми бізнес-успіхами!(а то, інколи кажуть, що Долярчик тут " стогне/жаліється"..... - а Долярчик,тільки КОНСТАТУЄ ФАКТИ - констатує кругозір/довколишнє середовище!- що довкола бачить(життя людей/покращення/погіршення рівня життя), те й пише!)
... і так, про свій бізнес..... на скільки %% збільшились "каси" відносно минулого року(помісячно)
... тож маємо 2018рік
січень +1%
лютий +5%
березень +43%(тут трохи непутьовий був минулорічний березень)
травень +38%

п. с.
... а ще хтось, подібну інфо про свій бізнес, може тут чирканути? :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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