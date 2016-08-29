Появление на рынке системных игроков не принесло на межбанк новых веяний – цена доллара по состоянию на 11.46 не тронулась с отметки 26,13/26,15 UAH/USD.
Дополуденная низколиквидная коррекция безналичного доллара на межбанке , остановленная около 11.11 Киева, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,25% годовых.
Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро среды.
К 12.16 котировки «зеленой» СКВ на межбанке не претерпели изменений, оставшись на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.
На 11.58 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении маржи действующих цен пары доллар-гривня (25,95/26,00 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Обороты низкие.
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в паре доллар-гривня(25,95/26,03 UAH/USD, евро - 31,40/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
В марте сводный платежный баланс сформирован с незначительным дефицитом на уровне 75 млн долларов, по итогам трех месяцев его отрицательное сальдо составило 272 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). В марте 2018 дефицит текущего счета составил 763 млн долларов. Как поясняют в НБУ, такой показатель обусловлен, прежде всего, с плановыми выплатами по обслуживанию государственного долга. С начала года дефицит текущего счета составил 603 млн долларов (против 357 млн долларов в январе-феврале прошлого года). ............. Всего за первые три месяца 2018 экспорт товаров и услуг вырос на 9,3% г/г и составил 13,8 млрд долларов. ............ В целом в январе-марте импорт товаров и услуг вырос на 10,8% г/г до 15,5 млрд долларов.
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.
Ситуативное преобладание отложенного за длинные выходные в Украине предложения СКВ понизило курс доллара около 10.25 Киева на межбанке до 26,15/26,18 UAH/USD.
Несколько замедлив коррекцию, котировки доллара на торгах межбанка к 10.42 понизились к 26,14/26,16 UAH/USD. На моменте ликвидность состоявшихся сделок оставляет желать лучшего.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного девальвационного процесса в гривне.
Спустя 15 минут, на 10.57 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, успели растянуть спред до отметки 26,13/26,17 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
К 11.11 котировки безналичного «американца», возобновив коррекцию, упали к 26,13/26,15 UAH/USD.
Появление на рынке системных игроков не принесло на межбанк новых веяний – цена доллара по состоянию на 11.46 не тронулась с отметки 26,13/26,15 UAH/USD.
Дополуденная низколиквидная коррекция безналичного доллара на межбанке , остановленная около 11.11 Киева, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,25% годовых.
Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро среды.
К 12.16 котировки «зеленой» СКВ на межбанке не претерпели изменений, оставшись на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.
Наконец, около 12.50 Киева котировки доллара на межбанке замерли на уровне цифре (26,13/26,15 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,10/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,440 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 27 апреля по спросу упал на 20,0 коп., по предложению потерял 30,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 апреля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1991, приподнявшись до $1,1998 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2008 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На открытии торгов 02 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На старте торгов 02 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
На 11.58 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении маржи действующих цен пары доллар-гривня (25,95/26,00 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Обороты низкие.
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в паре доллар-гривня(25,95/26,03 UAH/USD, евро - 31,40/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Как и предполагалось, выросшее отложенное за длинные выходные предложение экспортной СКВ, не привело к обвалу действующих цен безналичного «американца».
При этом нелишне отметить очевидную «перестраховку» регулятора, разместившего в пятницу свои депозитные сертификаты на сумму 33,741 млрд. грн., исключив «бычьи» сюрпризы изъятием с рынка заметной порции гривневой ликвидности. Не исключено, что это способствовало коррекции цен безналичного доллара на торгах 02 мая, без заметного, однако, фанатизма.
Со слов непосредственных участников сессии, торговая активность межбанка в среду оставляла желать лучшего – валютный народ еще не вышел из первомайского «штопора», причем у нас есть подозрение, что возвращение рынка на «боевой» уровень произойдет лишь после 10 мая, многие субъекты рынка ушли в отпуск до этой даты.
Рискнем предположить сдержанное снижение долларовых цен на ближайших торгах межбанка, и это настроение имеет шанс затянуться до финиша текущей короткой недели с вероятным переходом в относительную стабильность 04 мая.
Аналогичная, но еще более сдержанная атмосфера сохранится на рынке наличных, где, со слов дилеров, торговая активность оставляет желать лучшего.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в марте составил 105 млн долларов и преимущественно был направлен в реальный сектор. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). По данным Нацбанка, за первый квартал приток инвестиций в экономику нашей страны составил 296 млн долларов. В марте чистый приток капитала по финансовому счету достиг 686 млн долларов. Его рост был обеспечен операциями частного сектора. Так, чистые внешние обязательства банковского сектора выросли на 231 млн долларов, в частности вследствие успешного размещения государственным "Укрэксимбанком" еврооблигаций, деноминированных в гривне. Приток средств в реальный сектор (452 млн долларов) был обеспечен преимущественно ростом чистой задолженности по торговым кредитам (на 304 млн долларов). В марте несколько возросли объемы наличной валюты вне банков - на 70 млн долларов, хотя с начала года наоборот, ее объем сократился на 96 млн долларов. В целом за январь-март 2018 чистый приток средств по финансовому счету составил 329 млн долларов, что почти на 100 млн долларов превышает прошлогодний показатель. ........
Доброго дня, українці! ...частенько Я розказую про бізнес свого знайомого, в якого він "топчеться на місці"!(+/- ті самі каси, що й минулоріч!) ....і от, настав час поділитись своїми бізнес-успіхами!(а то, інколи кажуть, що Долярчик тут " стогне/жаліється"..... - а Долярчик,тільки КОНСТАТУЄ ФАКТИ - констатує кругозір/довколишнє середовище!- що довкола бачить(життя людей/покращення/погіршення рівня життя), те й пише!) ... і так, про свій бізнес..... на скільки %% збільшились "каси" відносно минулого року(помісячно) ... тож маємо 2018рік січень +1% лютий +5% березень +43%(тут трохи непутьовий був минулорічний березень) травень +38%
п. с. ... а ще хтось, подібну інфо про свій бізнес, може тут чирканути?