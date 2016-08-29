Додано: Сер 02 тра, 2018 11:53

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.



Ситуативное преобладание отложенного за длинные выходные в Украине предложения СКВ понизило курс доллара около 10.25 Киева на межбанке до 26,15/26,18 UAH/USD.



Несколько замедлив коррекцию, котировки доллара на торгах межбанка к 10.42 понизились к 26,14/26,16 UAH/USD. На моменте ликвидность состоявшихся сделок оставляет желать лучшего.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного девальвационного процесса в гривне.



Спустя 15 минут, на 10.57 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, успели растянуть спред до отметки 26,13/26,17 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.



К 11.11 котировки безналичного «американца», возобновив коррекцию, упали к 26,13/26,15 UAH/USD.



Появление на рынке системных игроков не принесло на межбанк новых веяний – цена доллара по состоянию на 11.46 не тронулась с отметки 26,13/26,15 UAH/USD.



Дополуденная низколиквидная коррекция безналичного доллара на межбанке , остановленная около 11.11 Киева, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,25% годовых.



Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро среды.



К 12.16 котировки «зеленой» СКВ на межбанке не претерпели изменений, оставшись на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.



Наконец, около 12.50 Киева котировки доллара на межбанке замерли на уровне цифре (26,13/26,15 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,10/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,440 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 27 апреля по спросу упал на 20,0 коп., по предложению потерял 30,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 апреля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1991, приподнявшись до $1,1998 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2008 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

02 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).



На открытии торгов 02 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 апреля спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).



На старте торгов 02 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 11.58 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении маржи действующих цен пары доллар-гривня (25,95/26,00 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Обороты низкие.



По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в паре доллар-гривня(25,95/26,03 UAH/USD, евро - 31,40/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,01/26,15 UAH/USD, евро – 31,34/31,90 UAH/EUR, рубль 0,407/0,417 UAH/RUB, Киев опт 25,95/26,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,95/26,05 UAH/USD, евро (опт) 31,40/31,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,40/31,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 31,20/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 25,95/26,05 UAH/USD, розница – 25,90/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 31,40/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,418 RUB/USD.



Как и предполагалось, выросшее отложенное за длинные выходные предложение экспортной СКВ, не привело к обвалу действующих цен безналичного «американца».



При этом нелишне отметить очевидную «перестраховку» регулятора, разместившего в пятницу свои депозитные сертификаты на сумму 33,741 млрд. грн., исключив «бычьи» сюрпризы изъятием с рынка заметной порции гривневой ликвидности. Не исключено, что это способствовало коррекции цен безналичного доллара на торгах 02 мая, без заметного, однако, фанатизма.



Со слов непосредственных участников сессии, торговая активность межбанка в среду оставляла желать лучшего – валютный народ еще не вышел из первомайского «штопора», причем у нас есть подозрение, что возвращение рынка на «боевой» уровень произойдет лишь после 10 мая, многие субъекты рынка ушли в отпуск до этой даты.



Рискнем предположить сдержанное снижение долларовых цен на ближайших торгах межбанка, и это настроение имеет шанс затянуться до финиша текущей короткой недели с вероятным переходом в относительную стабильность 04 мая.



Аналогичная, но еще более сдержанная атмосфера сохранится на рынке наличных, где, со слов дилеров, торговая активность оставляет желать лучшего.



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