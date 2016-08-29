Додано: Сер 02 тра, 2018 13:49

kharkov_val написав: что-то очереди сдающих не вижу, работаем согласно уровням спрос/предложение на рынке. Мечты сбываются и не сбываются, а работать надо все время. что-то очереди сдающих не вижу, работаем согласно уровням спрос/предложение на рынке. Мечты сбываются и не сбываются, а работать надо все время.

А чего тогда курсы снижаются? Ведь никто не сдаёт???Напоминаете бородача одного,он тоже когда платили пел,что в Америке дефолт,за доллар не будут давать НИЧЕГО,ну в смысле не по 8,а по ЧЕТЫРЕ гривны,точно также пропаганда сегодня топит за дорожай,гривне не просто,доллар берёт своё,ракета на подходе,а вы как посоветовали сесть в январе 2015-го по 26 в доллар в последний вагон,так он уже оказывается все платформы проехал,3.5 года прошло,а поезд не тронулся с места,но никто же не сдаёт))))Курсы в обменке на Академгородке в выходные:25.90 на 26.10,очередь постоянная из сдающих и жадно пересчитывающих гривны отойдя от кассы,жене говорю: это те олени,которые с выпученными глазами сели в очередной последний вагон зимой по 28.50 и выше???п.п.с.Начинаю верить в 25.50,сколько там осталось? Пол шага!!!