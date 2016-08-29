Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2018 года увеличилась на 4,6% к февралю-2018 и составила 38,5 млрд грн (без учета электроэнергии). ............ Согласно статданным, в целом в марте 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 11,6 млрд грн, что составило 81,4% начисленной за этот месяц суммы.
kharkov_val написав:что-то очереди сдающих не вижу, работаем согласно уровням спрос/предложение на рынке. Мечты сбываются и не сбываются, а работать надо все время.
А чего тогда курсы снижаются? Ведь никто не сдаёт???
Напоминаете бородача одного,он тоже когда платили пел,что в Америке дефолт,за доллар не будут давать НИЧЕГО,ну в смысле не по 8,а по ЧЕТЫРЕ гривны,точно также пропаганда сегодня топит за дорожай,гривне не просто,доллар берёт своё,ракета на подходе,а вы как посоветовали сесть в январе 2015-го по 26 в доллар в последний вагон,так он уже оказывается все платформы проехал,3.5 года прошло,а поезд не тронулся с места,но никто же не сдаёт)))) Курсы в обменке на Академгородке в выходные:25.90 на 26.10,очередь постоянная из сдающих и жадно пересчитывающих гривны отойдя от кассы,жене говорю: это те олени,которые с выпученными глазами сели в очередной последний вагон зимой по 28.50 и выше???
п.п.с.Начинаю верить в 25.50,сколько там осталось? Пол шага!!!
Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-марте 2018 года составила 471,1 млн грн, что на 77,2% (или 1 млрд 594 млн грн) ниже показателя января-февраля 2017 года. ........ По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 569,8 тыс. домохозяйств, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в марте-2018 сократился на 62% по сравнению с мартом-2017 и составил 480,8 грн.
Согласно данным статведомства, в марте-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,6 млн домохозяйств в Украине, что составляет 44% от общего количества домохозяйств в стране.
............. Всего за первые три месяца 2018 экспорт товаров и услуг вырос на 9,3% г/г и составил 13,8 млрд долларов. ............ В целом в январе-марте импорт товаров и услуг вырос на 10,8% г/г до 15,5 млрд долларов.
Ничего не меняется, импорт по-прежнему растет быстрее экспорта. Отрицательный баланс всё сильнее уходит вниз.
Минус 1,7 лярда баксов за три месяца. Скажем в 2015 столько было за весь год. А ведь ещё даже не начинали закачку газа в хранилища. Сколько будет по 2018 году в итоге? Минус 7-9 миллиардов?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
............. Всего за первые три месяца 2018 экспорт товаров и услуг вырос на 9,3% г/г и составил 13,8 млрд долларов. ............ В целом в январе-марте импорт товаров и услуг вырос на 10,8% г/г до 15,5 млрд долларов.
Ничего не меняется, импорт по-прежнему растет быстрее экспорта. Отрицательный баланс всё сильнее уходит вниз.
у нас есть колоссальный ресурс- заробитчане, чем выше коммунальные платежи и чем ниже реальная заработная плата в нашей стране тем больше трудового населения выедет до Европы, тем больше нам придет сюда валюты, тем больше улучшится сальдо платежного баланса.
Добрый день. На одном из сайтов покупки/продажи валюты выставляют доллар по низкой цене. При звонке говорят, что это сотрудники банка выводят депозиты таким образом. При посещении банка говорят, что нужно перечислить часть суммы через терминал. Подскадите, это развод? Или реальная схема?