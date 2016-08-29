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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4901490249034904

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:53

Харьков 26,00/26,05.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:58

  somilitark написав:п.п.с.Начинаю верить в 25.50,сколько там осталось? Пол шага!!!

Как, только начинаете? Вы уже давно озвучивали эту цифру и говорили что ваш авторитетный товарищ тоже её называл.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:00

Заявка на импорт газа из Словакии на 1 и 2 мая составляет почти 30,9 млн кубометров в сутки. Это в три раза больше, чем на конец апреля.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:33

zzzzzz о чем нам это говорит? откуда такой спрос?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:46

  somilitark написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. На одном из сайтов покупки/продажи валюты выставляют доллар по низкой цене. При звонке говорят, что это сотрудники банка выводят депозиты таким образом. При посещении банка говорят, что нужно перечислить часть суммы через терминал. Подскадите, это развод? Или реальная схема?


Вы при своей памяти и здравом рассудке?

Что за схемы описываете?

Что значит низкой цене? ВосемЪ или как?

20-50 копеек имеет роль,если скорее всего получите дырку от бублика,а не скв?Ребята,пора уже взрослеть,4-ре года зарегистрированы в бесплатную финансовую школу от ДС и такие чудеса на гора выдаёте,НЕУД,завтра в школу с родителями,смотрите в книгу,а видите бородатую гагарина!!!
Валюта продаётся в банке или обменке,на крайняк у проверенного менялы,а не в подземных переходах и слабо освещённых местах)))

Они размещают объявление на н-ую сумму, с ними оговариваешь детали, говорят подьехать в удобное отделение, а там через терминал внести средства. Затем они формируют какой то ордер и ты через кассу забираешь валюту по оговоренному курсу. Как то так мне озвучили.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:56

_PORT_UA Лоховство в чистейшем виде
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 3,43 коп., на торгах среды укрепился на 4,06 коп., оказавшись на уровне 26,1551 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 мая с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,17/26,20, а спустя 15 минут, сохранив скорость коррекции, доллар упал к 26,15/26,18 UAH/USD.

На этом темп снижения начал падать, и около 10.40 СКВ оказалась на цифре 26,14/26,16, а спустя 15 минут, к 10.55, доллар, растянув спред, находился уже на уровне 26,13/26,17 UAH/USD.
С выходом на рынок системных игроков пара доллар-гривня консолидировалась около 11.11 на цифре 26,13/26,15 UAH/USD, которую не покидала до перерыва на обед, 12.50 Киева.

С 13.00 котировки СКВ инициировали рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, где пребывали в течение часа, пролонгировав рост с 14.00, поднявшись в указанное время до 26,15/26,17 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 26,15/26,17 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 02 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1551 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,1551 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 02 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 02 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, в течение длинных выходных накопилось отложенное за эти дни предложение валютной выручки экспортеров, часть которых следовало обязательно реализовать на межбанке.

Во-вторых, регулятор 27 апреля разместил свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 33,741 млрд. грн., изъяв ее с рынка. Заметим, что расчеты за эти бумаги были отложены до 02 мая.

В-третьих, на рынке отсутствовал агрессивный спрос на доллар со стороны импортеров, которые, полагаю, рассчитывали на более заметное снижение цен СКВ.

Некоторая «заморозка» гривневой ликвидности (предположительно, из-за пассивности импортеров, нерезидентов и финиша бюджетного периода) индицировалась ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 мая заметно понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, часть игроков, как и в предыдущие годы, все еще не вернулась к активной «валютной жизни» с майских праздников. Это касается и клиентов профильных департаментов коммбанков.

Во-вторых, как мы указали выше, 02 мая были очень пассивными нерезиденты, получившие «на руки» миллиарды гривень погашения 3-месячных ОВГЗ и импортеры, всерьез рассчитывая на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.

В-третьих, на межбанке отсутствовала активная продажа СКВ экспортерами ради гривни - они ограничились «обязательным минимумом».
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:21

  zzzzzz написав:Заявка на импорт газа из Словакии на 1 и 2 мая составляет почти 30,9 млн кубометров в сутки. Это в три раза больше, чем на конец апреля.

а я писал, что в мае газики сильнее пойдут...пока нефть ещё дешевая...
edvardd
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