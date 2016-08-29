Додано: Сер 02 тра, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 3,43 коп., на торгах среды укрепился на 4,06 коп., оказавшись на уровне 26,1551 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 мая с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,17/26,20, а спустя 15 минут, сохранив скорость коррекции, доллар упал к 26,15/26,18 UAH/USD.



На этом темп снижения начал падать, и около 10.40 СКВ оказалась на цифре 26,14/26,16, а спустя 15 минут, к 10.55, доллар, растянув спред, находился уже на уровне 26,13/26,17 UAH/USD.

С выходом на рынок системных игроков пара доллар-гривня консолидировалась около 11.11 на цифре 26,13/26,15 UAH/USD, которую не покидала до перерыва на обед, 12.50 Киева.



С 13.00 котировки СКВ инициировали рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, где пребывали в течение часа, пролонгировав рост с 14.00, поднявшись в указанное время до 26,15/26,17 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,15/26,17 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 02 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1551 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,1551 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в течение длинных выходных накопилось отложенное за эти дни предложение валютной выручки экспортеров, часть которых следовало обязательно реализовать на межбанке.



Во-вторых, регулятор 27 апреля разместил свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 33,741 млрд. грн., изъяв ее с рынка. Заметим, что расчеты за эти бумаги были отложены до 02 мая.



В-третьих, на рынке отсутствовал агрессивный спрос на доллар со стороны импортеров, которые, полагаю, рассчитывали на более заметное снижение цен СКВ.



Некоторая «заморозка» гривневой ликвидности (предположительно, из-за пассивности импортеров, нерезидентов и финиша бюджетного периода) индицировалась ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 мая заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, часть игроков, как и в предыдущие годы, все еще не вернулась к активной «валютной жизни» с майских праздников. Это касается и клиентов профильных департаментов коммбанков.



Во-вторых, как мы указали выше, 02 мая были очень пассивными нерезиденты, получившие «на руки» миллиарды гривень погашения 3-месячных ОВГЗ и импортеры, всерьез рассчитывая на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.



В-третьих, на межбанке отсутствовала активная продажа СКВ экспортерами ради гривни - они ограничились «обязательным минимумом».