Додано: Сер 02 тра, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 3,43 коп., на торгах среды укрепился на 4,06 коп., оказавшись на уровне 26,1551 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 мая с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,17/26,20, а спустя 15 минут, сохранив скорость коррекции, доллар упал к 26,15/26,18 UAH/USD.



На этом темп снижения начал падать, и около 10.40 СКВ оказалась на цифре 26,14/26,16, а спустя 15 минут, к 10.55, доллар, растянув спред, находился уже на уровне 26,13/26,17 UAH/USD.

С выходом на рынок системных игроков пара доллар-гривня консолидировалась около 11.11 на цифре 26,13/26,15 UAH/USD, которую не покидала до перерыва на обед, 12.50 Киева.



С 13.00 котировки СКВ инициировали рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, где пребывали в течение часа, пролонгировав рост с 14.00, поднявшись в указанное время до 26,15/26,17 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,15/26,17 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 02 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1551 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,1551 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в течение длинных выходных накопилось отложенное за эти дни предложение валютной выручки экспортеров, часть которых следовало обязательно реализовать на межбанке.



Во-вторых, регулятор 27 апреля разместил свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 33,741 млрд. грн., изъяв ее с рынка. Заметим, что расчеты за эти бумаги были отложены до 02 мая.



В-третьих, на рынке отсутствовал агрессивный спрос на доллар со стороны импортеров, которые, полагаю, рассчитывали на более заметное снижение цен СКВ.



Некоторая «заморозка» гривневой ликвидности (предположительно, из-за пассивности импортеров, нерезидентов и финиша бюджетного периода) индицировалась ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 мая заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, часть игроков, как и в предыдущие годы, все еще не вернулась к активной «валютной жизни» с майских праздников. Это касается и клиентов профильных департаментов коммбанков.



Во-вторых, как мы указали выше, 02 мая были очень пассивными нерезиденты, получившие «на руки» миллиарды гривень погашения 3-месячных ОВГЗ и импортеры, всерьез рассчитывая на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.



В-третьих, на межбанке отсутствовала активная продажа СКВ экспортерами ради гривни - они ограничились «обязательным минимумом».

Покупка регулятором «дежурных» $10,0 млн. в свои «закрома» стала рутиной, перестав волновать участников торгов.

Дата: 02 мая 2018 г. 17.44



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 25,98/26,05 UAH/USD (с утра – 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,93/26,03 UAH/USD)

€ – 31,40/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного повысить полуденные цены в паре доллар-гривня и сузить спреда.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое, впрочем, не спасло итоговую ликвидность от регресса. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 02 мая 2018 г. на 17.25

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,95/26,00 UAH/USD (с утра 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню 25,95/26,00 UAH/USD)

€ 31,40-45/31,55-60 UAH/EUR (с утра 31,40/31,60 UAH/EUR, к полудню 31,45/31,65 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой, по сути, не нуждался в поддержке. При этом дилеры получили возможность для сужения маржи.



На 11.58 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении маржи действующих цен пары доллар-гривня (25,95/26,00 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Обороты низкие.



После обеда, на киевском рынке действующие цены не претерпели изменений. Этой стабильности способствовала двусторонняя, хотя и вялотекущая торговля.



Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который, однако, не спас ликвидность от потерь – обороты, заслужив «тройку с минусом», заметно ухудшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 02 мая 2018 г.



17.37 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,00/26,05 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,03 UAH/USD)

€ – 31,40/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,80 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,415 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали затухание торговой активности.



По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в паре доллар-гривня(25,95/26,03 UAH/USD, евро - 31,40/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».

Судя по всему «сдававшим валюту» клиентам «не понравилось» пятикопеечное снижение цен приема.



После обеда, с 14.00 на рынке Запорожья возобновилась равновесная торговля, стартовавшая после очередной, более удачной ревизии цен, с одной стороны позволившая завершить сессию 02-го в балансе спрос/предложение, с другой, это равновесие сохранило обороты на приличном уровне, аккурат, на «твердую четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.





Дата: 02 мая 2018 г. на 17.13

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 25,96/26,10 UAH/USD)

€ – 31,40/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,34/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,27/31,60 UAH/EUR)

RUB 0,408/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,416 UAH/RUB)



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