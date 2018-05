Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

#<1 ... 4902490349044905 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 767 1. Нет сбережений в валюте 10% 80 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 56 4. от 50% до 75% 14% 105 5. более 75% 63% 481 Всього голосів : 767 Додано: Сер 02 тра, 2018 19:31 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в пятницу относительно доллара на 3,43 коп., на торгах среды укрепился на 4,06 коп., оказавшись на уровне 26,1551 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 02 мая с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,17/26,20, а спустя 15 минут, сохранив скорость коррекции, доллар упал к 26,15/26,18 UAH/USD.



На этом темп снижения начал падать, и около 10.40 СКВ оказалась на цифре 26,14/26,16, а спустя 15 минут, к 10.55, доллар, растянув спред, находился уже на уровне 26,13/26,17 UAH/USD.

С выходом на рынок системных игроков пара доллар-гривня консолидировалась около 11.11 на цифре 26,13/26,15 UAH/USD, которую не покидала до перерыва на обед, 12.50 Киева.



С 13.00 котировки СКВ инициировали рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, где пребывали в течение часа, пролонгировав рост с 14.00, поднявшись в указанное время до 26,15/26,17 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.



На цифре 26,15/26,17 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 02 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1551 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,1551 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в течение длинных выходных накопилось отложенное за эти дни предложение валютной выручки экспортеров, часть которых следовало обязательно реализовать на межбанке.



Во-вторых, регулятор 27 апреля разместил свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 33,741 млрд. грн., изъяв ее с рынка. Заметим, что расчеты за эти бумаги были отложены до 02 мая.



В-третьих, на рынке отсутствовал агрессивный спрос на доллар со стороны импортеров, которые, полагаю, рассчитывали на более заметное снижение цен СКВ.



Некоторая «заморозка» гривневой ликвидности (предположительно, из-за пассивности импортеров, нерезидентов и финиша бюджетного периода) индицировалась ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 02 мая заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, часть игроков, как и в предыдущие годы, все еще не вернулась к активной «валютной жизни» с майских праздников. Это касается и клиентов профильных департаментов коммбанков.



Во-вторых, как мы указали выше, 02 мая были очень пассивными нерезиденты, получившие «на руки» миллиарды гривень погашения 3-месячных ОВГЗ и импортеры, всерьез рассчитывая на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.



В-третьих, на межбанке отсутствовала активная продажа СКВ экспортерами ради гривни - они ограничились «обязательным минимумом».

Покупка регулятором «дежурных» $10,0 млн. в свои «закрома» стала рутиной, перестав волновать участников торгов.













Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 02 мая наличие тонкого ценового регулирования, реализованного дилерами-«неформалами», пытавшимися реанимировать клиентский интерес к валютообменным операциям.



Наиболее заметно и эффективно это регулирование проявило себя на рынке Запорожья, где дополуденное снижение действующих цен, вполне, казалось, логичным в условиях доминирования клиентского предложения, к полудню привело к падению торговой активности. После обеда вернув цены в паре доллар-гривня на уровни открытия, запорожцы поддержали возобновившуюся двустороннюю торговлю, приведшую к итоговым приличным оборотам.



Нечто подобное предпринимали дилеры Днепра, Киева и Харькова, приподнимая биды и оставляя, по сути, неизменными офера наличной пары доллар-гривня. Но похвалиться прогрессом на участке ликвидности представителям рынков этих городов не пришлось – клиенты не оправдали надежд дилеров, сделавших им «шаг навстречу» хорошими действующими ценами.



В отличие от рынка безналичного доллара, рынок наличных сосредоточился на текущей ликвидности, предпочитая сужать спред действующих цен, понижать которые вослед за межбанком мешало падение клиентского «приноса».



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо понизилась на 1,0 коп. (Харьков), либо не изменилась (Запорожье, Киев, Одесса, Крыжополь), либо прибавила 3,0 коп. (Днепр). Офера доллара 02-го либо не изменились (Днепр, Запорожье, Одесса), либо потеряли 5,0-9,0 коп. (Харьков, Киев).



По сравнению с закрытием пятницы биды «неформального» «американца» либо не изменились (Харьков), либо потеряли 2,0-7,0 коп. (Днепр, Запорожье, Киев, Одесса).

Офера наличного доллара по сравнению с закрытием 27-го понизились на 1,0-4,0 коп.



Таким образом, в отличие от рынка безналичного доллара, продемонстрировавшего в течение 02 апреля коррекцию, наличный «американец» де факто остался на прежней отметке, ограничившись сужением спреда.



В контексте более высокой чувствительности наличного рынка к готовящимся в перспективе переменам, остается предположить сохранение текущей ситуации на наличном рынке на фоне возможного разочарования ожидающих «баксопада» в безналичной форме на торгах 03 мая.



А сейчас самое время перейти к конкретике действующих цен на наличную валюту и их динамике в «отдельно взятом Днепре».



Торги 02 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD, евро – 31,40/31,80 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного повысить полуденные цены в паре доллар-гривня и сузить спреда.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое, впрочем, не спасло итоговую ликвидность от регресса. Последняя, заслужив от дилеров розницы и мелкого опта Днепра «тройку с плюсом», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 3,0 коп., офера не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 25,98/26,05 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, нуждалось в поддержке ценовым, очень незначительным дисконтированием.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизившись, составили: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на

уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая на сей раз требовала символического повышения бидов.



При этом, итоговый баланс спрос/предложение не сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив «тройку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 02 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., офера не изменились.



По сравнению с закрытием 27 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 1,0 коп.

не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 мая уровнями 31,40/31,70 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 50,0 коп., офера упали на 40,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 02 мая, приходилось заниматься пребывающей в боковике наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. До полудня это достигалось снижением действующих цен, после обеда их повышением.



При этом стартовавшее после 16.45 динамичное падение пары евро-доллар на мировом рынке forex было учтено нашими валютчиками, уронившими к финишу пятничной сессии обе позиции наличной пары евро-гривня на 10,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2003 к отметке $1,1956, констатировав внутридневное его снижение на заметные 47 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту потерю пары евро-доллар на мировом рынке forex.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 02 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1993 пара евро-доллар вскоре инициировала очень плавный рост, оказавшись к 06.00 в районе отметки $1,2000.



Стартовавшая с 09.00 европейская сессия рынка forex «ознаменовалась» локальным пиком ($1,2029), на котором около 10.30 Киева отметился евро, вскоре вернувшись к уровню $1,2000, не покидая его до 16.45 Киева, обвалившись в указанный час кв пределы диапазона $1,1955-1,1975, которые не покидал до 20.15 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США дешевеет относительно евро в среду после укрепления по итогам предыдущих двух сессий, несмотря на ожидаемо слабые статданные из еврозоны.



Внимание рынка направлено на завершающееся в среду заседание FOMC Федрезерва. Эксперты ожидают, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%, а также даст понять, что, как и раньше, настроен на еще два повышения ставки в 2018 году.



Курс евро к доллару поднялся к 14.05 Киева в среду до $1,2002 по сравнению с $1,1993 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены стабилен - до ¥109,81 против ¥109,86 накануне.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥131,80 по сравнению с ¥131,75 на закрытие рынка во вторник.



Индекс доллара USDX, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, почти не меняется в ходе торгов. Накануне этот индикатор прибавил 0,7%, поднявшись до максимума с начала января.

В апреле индекс USDX увеличился на 1,9% - этот месяц стал для американской валюты наилучшим с ноября 2016 года, месяца президентских выборов в США.



ВВП еврозоны в I квартале 2018 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,5% в годовом выражении. Темпы роста совпали с ожиданиями рынка, замедлившись с 0,7% и 2,8% в IV квартале 2017 года. В поквартальном выражении подъем в январе-марте был самым слабым с июля-сентября 2016 года.

Тем временем безработица в 19 странах еврозоны в марте не изменилась, оставшись на минимальной за девять лет отметке - 8,5%.



Рост производственной активности в еврозоне в апреле замедлился меньше, чем ожидали аналитики. Согласно окончательным данным IHS Markit, индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе региона опустился с 56,6 пункта в марте до 56,2 пункта в апреле. Предварительная оценка равнялась 56 пунктам, и эксперты считали, что она не будет пересмотрена.

Значение индикатора выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся росте деловой активности в секторе.



Кроме того, в пятницу рынок ждет апрельских данных о безработице в США, которые могут поддержать доллар. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 188 тыс., а также снижения безработицы до 4%.



В среду завершится двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Ожидается, что основная ставка будет оставлена без изменения. Пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла не запланирована. Внимание участников рынка будет направлено на текст заявления по окончании заседания.



Согласно существующим прогнозам, ставка в США может быть повышена в июне. В преддверие решения ФРС индекс доллара стабилизировался около максимумов с января. Доходность 10-летних облигаций в США выросла во вторник на 0,050 пункта до уровня 2,980%.



После падения до минимальных уровней с января курс фунт/доллар скорректировался. Стоит отметить возврат индекса деловой активности в строительстве в Великобритании выше ключевой отметки 50. Повышение основной ставки Банком Англии на следующей неделе не ожидается.



Данные финансового отчета крупнейшей компании в мире по капитализации Apple превысили ожидания. Акции компании растут в Европе и США.



На заседании FOMC ФРС изменение ключевой ставки не ожидается, но в риторике пресс-релиза могут появиться намеки на более жесткую политику регулятора. Статистика по инфляции и рынку труда в США может дать дополнительные подтверждения сильной динамики в американской экономике, требующей дополнительных шагов со стороны ФРС. Статистика по инфляции из ЕС, напротив, с большей вероятностью разочарует рынки. На этом фоне пара евро-доллар может продолжить тестировать уровни ниже отметки $1,20 и пытаться уйти ниже нее, что может сохранить на рынке сниженный аппетит к риску.



Курс доллара к вечеру среды продолжает свой рост против основных валют.



Курс пары евро-доллар упал 02-го до отметки $1,1952, минимальной с января этого года.



Пара доллар-иена поднялась до уровня ¥110,01, самого высокого за последние три месяца.



Дилеры отмечают, что поддержку курсу доллара оказывают ожидания роста уровня основных процентных ставок в США. В особенности, росту спроса на доллары способствует вывод капиталов из экономик развивающихся стран.

В среду значительно понизились против доллара курсы турецкой лиры, аргентинского песо и российского рубля,



Представитель ЕЦБ Вайдманн заявил 02-го, что ожидания первого за долгое время повышения уровня основных процентных ставок в еврозоне в середине 2019 года не является безосновательными. Вайдманн отметил, что нормализация кредитно-денежной политики займет некоторое время, важно этот процесс не откладывать.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,40/31,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 02 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля упали на 100 пунктов, офера потеряли 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 50,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 40,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 мая по спросу упали на 100 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Как и предполагалось, выросшее отложенное за длинные выходные предложение экспортной СКВ, не привело к обвалу действующих цен безналичного «американца».



При этом нелишне отметить очевидную «перестраховку» регулятора, разместившего в пятницу свои депозитные сертификаты на сумму 33,741 млрд. грн., исключив «бычьи» сюрпризы изъятием с рынка заметной порции гривневой ликвидности. Не исключено, что это способствовало коррекции цен безналичного доллара на торгах 02 мая, без заметного, однако, фанатизма.



Со слов непосредственных участников сессии, торговая активность межбанка в среду оставляла желать лучшего – валютный народ еще не вышел из первомайского «штопора», причем у нас есть подозрение, что возвращение рынка на «боевой» уровень произойдет лишь после 10 мая, многие субъекты рынка ушли в отпуск до этой даты.



Рискнем предположить сдержанное снижение долларовых цен на ближайших торгах межбанка, и это настроение имеет шанс затянуться до финиша текущей короткой недели с вероятным переходом в относительную стабильность 04 мая.



Аналогичная, но еще более сдержанная атмосфера сохранится на рынке наличных, где, со слов дилеров, торговая активность оставляет желать лучшего.



Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63570 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3812 раз. Подякували: 7216 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 тра, 2018 19:56 _PORT_UA написав: Они размещают объявление на н-ую сумму, с ними оговариваешь детали, говорят подьехать в удобное отделение, а там через терминал внести средства. Затем они формируют какой то ордер и ты через кассу забираешь валюту по оговоренному курсу. Как то так мне озвучили.



Этому разводу - в обед сто лет. Вы вносите деньги на карту злоумышленника, потом подходите в указанный Вам кабинет, Вам там говорят: "Вы что? Никто так не меняет!"

И в этот момент до Вас начинает доходить, что Вы - л о х...

Кстати, заблокировать деньги на карте тоже не удается, т.к. злоумышленники отслеживают поступление и тут же снимают наличкой в банкомате. Карта обычно выпущена на "дропа", т.е. по утерянным/украденным, в общем, подставным документам.

Искатель Повідомлень: 1285 З нами з: 22.02.16 Подякував: 109 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 тра, 2018 20:05 _PORT_UA написав: Добрый день. На одном из сайтов покупки/продажи валюты выставляют доллар по низкой цене. При звонке говорят, что это сотрудники банка выводят депозиты таким образом . При посещении банка говорят, что нужно перечислить часть суммы через терминал . Подскадите, это развод? Или реальная схема? Добрый день. На одном из сайтов покупки/продажи валюты выставляют доллар по низкой цене. При звонке говорят, что это. При посещении банка говорят, что нужно. Подскадите, это развод? Или реальная схема?

Яка ж "дічь"

― George Orwell centurionus Повідомлень: 671 З нами з: 07.10.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 тра, 2018 20:16 ФРС оставил ставку на прежнем уровне

zzzzzz 1 Повідомлень: 27017 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2615 раз. Подякували: 3721 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 тра, 2018 20:32 дядя Caша написав:

Дата: 02 мая 2018 г. на 17.25

Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95/26,00 UAH/USD



Дата: 02 мая 2018 г. на 17.25

Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95/26,00 UAH/USD





Сьогодні той день,коли нарешті готівка перетнула позначку 26.00.Сомік вже оптимістично дивиться на курс 25.50.До нього,начебто,й недалеко - всього 50 копійок.Давайте розглянемо фактори як "за" гривню,так і "проти".

Фактори "за".

1.Заробітчани з кожнем місяцем присилають в Україну все більше і більше валюти.

2.Зараз в країні травневі свята,крім того зазвичай на початку травня люди саджають картоплю.

3.На міжбанку пропозиція як мінімум не менша за попит.

Фактори "проти".

1.В кінці квітня,НБУ оголосив,що планує щодня протягом 2 кварталу викуповувати по 10 млн.дол. в резерви.

2.ЗЗЗЗЗ написав,що Нафтогаз купує втричі більше газу зі Словаччини.І правильно робить.До початку опалювального сезону в нас мають бути повні сховища.Але ж Нафтогаз і купує долари,щоб закачати газ.

3.Ще минулого року я зробив прогноз,що під час ЧС-2018 ЗСУ звільнять повністю Донбас.Зараз все до цього йде.Ось подивіться.30 квітня змінено формат АТО на ООС.Тепер у армії розв"язані руки.Та ще й 30 квітня США нам передали Джевеліни.Під час ЧС-2018 в Росію приїдуть не тільки вболівальники,а й спецслужби всього світу.Тому Росія не наважиться відкрито кинути війська на допомогу Недоросії.



tea Повідомлень: 14118 З нами з: 15.11.08 Подякував: 133 раз. Подякували: 1654 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 тра, 2018 20:42 tea написав: дядя Caша написав:

Дата: 02 мая 2018 г. на 17.25

Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95/26,00 UAH/USD



Дата: 02 мая 2018 г. на 17.25

Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95/26,00 UAH/USD





Сьогодні той день,коли нарешті готівка перетнула позначку 26.00.Сомік вже оптимістично дивиться на курс 25.50.До нього,начебто,й недалеко - всього 50 копійок.Давайте розглянемо фактори як "за" гривню,так і "проти".

Фактори "за".

1.Заробітчани з кожнем місяцем присилають в Україну все більше і більше валюти.

2.Зараз в країні травневі свята,крім того зазвичай на початку травня люди саджають картоплю.

3.На міжбанку пропозиція як мінімум не менша за попит.

Фактори "проти".

1.В кінці квітня,НБУ оголосив,що планує щодня протягом 2 кварталу викуповувати по 10 млн.дол. в резерви.

2.ЗЗЗЗЗ написав,що Нафтогаз купує втричі більше газу зі Словаччини.І правильно робить.До початку опалювального сезону в нас мають бути повні сховища.Але ж Нафтогаз і купує долари,щоб закачати газ.

3.Ще минулого року я зробив прогноз,що під час ЧС-2018 ЗСУ звільнять повністю Донбас.Зараз все до цього йде.Ось подивіться.30 квітня змінено формат АТО на ООС.Тепер у армії розв"язані руки.Та ще й 30 квітня США нам передали Джевеліни.Під час ЧС-2018 в Росію приїдуть не тільки вболівальники,а й спецслужби всього світу.Тому Росія не наважиться відкрито кинути війська на допомогу Недоросії.



А поки що на готівці плавно переходимо до курсів 25.ХХ/25.ХХ Сьогодні той день,коли нарешті готівка перетнула позначку 26.00.Сомік вже оптимістично дивиться на курс 25.50.До нього,начебто,й недалеко - всього 50 копійок.Давайте розглянемо фактори як "за" гривню,так і "проти".Фактори "за".1.Заробітчани з кожнем місяцем присилають в Україну все більше і більше валюти.2.Зараз в країні травневі свята,крім того зазвичай на початку травня люди саджають картоплю.3.На міжбанку пропозиція як мінімум не менша за попит.Фактори "проти".1.В кінці квітня,НБУ оголосив,що планує щодня протягом 2 кварталу викуповувати по 10 млн.дол. в резерви.2.ЗЗЗЗЗ написав,що Нафтогаз купує втричі більше газу зі Словаччини.І правильно робить.До початку опалювального сезону в нас мають бути повні сховища.Але ж Нафтогаз і купує долари,щоб закачати газ.3.Ще минулого року я зробив прогноз,що під час ЧС-2018 ЗСУ звільнять повністю Донбас.Зараз все до цього йде.Ось подивіться.30 квітня змінено формат АТО на ООС.Тепер у армії розв"язані руки.Та ще й 30 квітня США нам передали Джевеліни.Під час ЧС-2018 в Росію приїдуть не тільки вболівальники,а й спецслужби всього світу.Тому Росія не наважиться відкрито кинути війська на допомогу Недоросії.А поки що на готівці плавно переходимо до курсів 25.ХХ/25.ХХ



4. До кінця цього року Україна має виплатити за зовнішніми зобов’язаннями $3,81 млрд. Наступного року сума до виплати за зовнішніми боргами складе $5,81 млрд, з них в рахунок обслуговування необхідно заплатити $1,77 млрд. В 2021 і 2022 роках суми виплат складуть $4,29 млрд і $4,12 млрд відповідно.



Пік виплат припадає на 2020 рік ($6,75 млрд, у тому числі $1,67 млрд в рахунок обслуговування).

У наступні 4 роки Україна повинна буде виплатити $27 млрд в рахунок погашення боргів. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

https://news.finance.ua/ua/news/-/42563 ... za-borgamy

----

Тому запасаємось валютою поки дешево. 4. До кінця цього року Україна має виплатити за зовнішніми зобов’язаннями $3,81 млрд. Наступного року сума до виплати за зовнішніми боргами складе $5,81 млрд, з них в рахунок обслуговування необхідно заплатити $1,77 млрд. В 2021 і 2022 роках суми виплат складуть $4,29 млрд і $4,12 млрд відповідно.Пік виплат припадає на 2020 рік ($6,75 млрд, у тому числі $1,67 млрд в рахунок обслуговування).У наступні 4 роки Україна повинна буде виплатити $27 млрд в рахунок погашення боргів. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.----Тому запасаємось валютою поки дешево. Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 6971 З нами з: 18.06.08 Подякував: 5 раз. Подякували: 486 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 тра, 2018 21:00 дядя Caша

Яблочники возвращают 285 ярдов из евроофшора, большую часть пускают на выкуп своих акций, отсюда рост edvardd

