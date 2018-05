Додано: Сер 02 тра, 2018 20:05

_PORT_UA написав: Добрый день. На одном из сайтов покупки/продажи валюты выставляют доллар по низкой цене. При звонке говорят, что это сотрудники банка выводят депозиты таким образом . При посещении банка говорят, что нужно перечислить часть суммы через терминал . Подскадите, это развод? Или реальная схема?

Яка ж "дічь"

Знайдіть собі нормального "валютчика" з прийнятною маржею і не морочте собі голову. Яка ж "дічь"Знайдіть собі нормального "валютчика" з прийнятною маржею і не морочте собі голову.

