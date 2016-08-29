Додано: Чет 03 тра, 2018 09:24

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и начала «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 901,7 млн. грн. к отметке 47 686,3 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной пролонгации ревальвационного процесса в гривне.



Рано (около 10.18 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара выросли, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 02 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 мая по спросу понизился на 50 пунктов, потеряв 100 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1955, приподнявшись до $1,1988 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1972 на открытии торгов в Европе.



Дата: 03 мая 2018 г. на 10.05



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 25,96/26,10 UAH/USD

€ – 31,25/31,70 UAH/EUR

RUB – 0,404/0,413 UAH/RUB



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