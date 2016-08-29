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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4903490449054906

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:22

  twin написав:Яким чудом? Вони 26 вже протиснути не можуть...

По Киеву продажами меньше 26 есть.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:24

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и начала «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 901,7 млн. грн. к отметке 47 686,3 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной пролонгации ревальвационного процесса в гривне.

Рано (около 10.18 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара выросли, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.

Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 02 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 мая по спросу понизился на 50 пунктов, потеряв 100 пунктов по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1955, приподнявшись до $1,1988 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1972 на открытии торгов в Европе.

Дата: 03 мая 2018 г. на 10.05

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,96/26,10 UAH/USD
€ – 31,25/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,413 UAH/RUB

US
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:30

Привет из Днепра-2

К 10.26 «зеленые быки» на межбанке умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,15/26,18 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 03 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 03 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:47

Привет из Днепра-3

Около 10.45 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.

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