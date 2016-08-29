По Киеву продажами меньше 26 есть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:22
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:24
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и начала «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 901,7 млн. грн. к отметке 47 686,3 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной пролонгации ревальвационного процесса в гривне.
Рано (около 10.18 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара выросли, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 02 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 мая по спросу понизился на 50 пунктов, потеряв 100 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1955, приподнявшись до $1,1988 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1972 на открытии торгов в Европе.
Дата: 03 мая 2018 г. на 10.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,96/26,10 UAH/USD
€ – 31,25/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,413 UAH/RUB
US
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:30
Привет из Днепра-2
К 10.26 «зеленые быки» на межбанке умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,15/26,18 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 03 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 03 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:47
Привет из Днепра-3
Около 10.45 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.
US
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:11
Привет из Днепра-4
По состоянию на 11.07 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный, предположительно, покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,17/26,19 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.
Дата: 03 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.03
Мелкий опт «неформал»
$ 25,98/26,05 UAH/USD
EUR 31,30-35/31,60-65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 03 мая 2018 г. на 11.02
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 31,40/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания мелкооптового (от $5,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня.
US
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:30
Привет из Днепра-5
Спустя 20 минут, на 11.27 цена безналичного «американца» на межбанке немного выросла (26,175/26,195 UAH/USD), индицируя некоторый перевес «варягов», приобретавших валюту для репатриации ее на родину.
Дополуденное противостояние покупок СКВ «варягами» и обязательных продаж доллара экспортерами сопровождалось признаками снижения ликвидности на рынке гривневого ресурса. На это указывал рост оферов ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% годовых.
Эта динамика пребывает «в согласии» с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро четверга.
US
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:34
Re: Валютный рынок в контексте
Харьков, наши цены
2600/2605-2606
товарищи, покупаем билеты не проходим мимо!!!
последний поезд скоро уйдет!
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:49
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:52
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:15
Доброго дня . Логiка вiрна, мабуть так.
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