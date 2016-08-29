Додано: Чет 03 тра, 2018 12:15

Привет из Днепра-8



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и начала «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 901,7 млн. грн. к отметке 47 686,3 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной пролонгации ревальвационного процесса в гривне.



Рано (около 10.18 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара выросли, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.



К 10.26 «зеленые быки» на межбанке умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,15/26,18 UAH/USD.



Около 10.45 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.



По состоянию на 11.07 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный, предположительно, покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,17/26,19 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.



Спустя 20 минут, на 11.27 цена безналичного «американца» на межбанке немного выросла (26,175/26,195 UAH/USD), индицируя некоторый перевес «варягов», приобретавших валюту для репатриации ее на родину.



Дополуденное противостояние покупок СКВ «варягами» и обязательных продаж доллара экспортерами сопровождалось признаками снижения ликвидности на рынке гривневого ресурса. На это указывал рост оферов ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% годовых.



Эта динамика пребывает «в согласии» с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро четверга.



К 12.00 котировки безналичного «американца», продолжая рост, поднялись к 26,19/26,21 UAH/USD. Нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ростом ее цен.



Наконец, около 12.54 Киева котировки доллара на межбанке , немного понизившись, замерли на цифре 26,185/26,195 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед. Судя по всему, «варяги» успели к этому часу скупиться, понизив натиск своего спроса.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 02 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 мая по спросу понизился на 50 пунктов, потеряв 100 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1955, приподнявшись до $1,1988 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1972 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

03 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 03 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 03 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,00/26,08 UAH/USD, евро – 31,25/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей мелкооптовый спрос.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного повысилась с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,96/26,10 UAH/USD, евро – 31,25/31,70 UAH/EUR, рубль 0,404/0,413 UAH/RUB, Киев опт 25,98/26,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,98/26,05 UAH/USD, евро (опт) 31,30-35/31,60-65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,30-35/31,60-65 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 25,98/26,05 UAH/USD, розница – 25,92/26,12 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,413 RUB/USD.



Активные покупки доллара на полученную от Минфина в апреле гривню от погашения трехмесячных ОВЗГ нерезидентами «перевыполнили план» наших ожиданий терминации «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара, на который вернулись «зеленые быки». Эти перемены были в целом «одобрены» присутствовавшими на валютном межбанке экспортерами с обязательными продажами части экспортной выручки.



О том, что на рынке имела место активная довольно активная двусторонняя торговля свидетельствовал заметный рост ликвидности состоявшихся сделок.



На настроение наличного рынка события валютного межбанка также оказали опосредованное (через потенциальных клиентов) влияние. Цена наличного «американца» несколько выросла, сопровождаясь в целом равновесной торговлей и приличными оборотами.



Исходя из того, что сезон репатриации дивидендов нерезидентами скоротечен, рискнем предположить на ближайших торгах межбанка стремление рынка «зеленого» безнала к стабильности. На сей раз не «снизу», как мы предполагали ранее, а «сверху», под воздействием падения торговой активности «варягов» и возвращение на первые роли экспортеров. Пятничная сессия валютного межбанка имеет реальный шанс ввести рынок безналичного «американца» в ситуативный «боковик», сопровождаясь снижением торговой активности.



При этом высоковероятно возможная стабилизация состоится рынка «зеленого» безнала состоится на приподнятых, по сравнению со средой, уровнях.



Те же слова уместны и для наличного рынка, где, по всей видимости, дело может ограничиться сужением спреда действующих цен за счет прибавок в более значимых бидах.



US