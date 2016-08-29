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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4906490749084909>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:37

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Киев.Виктория продает по 99

Господа
Где посмотреть их кросс курс евро доллар ?
Или поделитесь контактами кто знает
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:35

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Мабуть, чергова перемога?

Не удивлюсь, если окажется, что на заводе несколько юрлиц, одно из которых стало больше не нужно.
Паниковать будем после сообщения об остановке производства.

Видимо, Вы правы.
Прошу прощения за преждевременную панику. :(
Как сообщают Украинские новости на собрании 30 апреля было принято решение о ликвидации предприятия ЧАО "Росава". (Белая Церковь. Киевская область).
Никаких других подробностей пока не сообщается.

В то же время, как удалось выяснить AUTO-Consulting, речь все-таки не идет о закрытии крупнейшего в Украине производителя автомобильных шин. Завод работает в штатном режиме, продукция отгружается и все технологические процессы действуют в обычном режиме.

Так, как позиция самого предприятия до сих пор не заявлена, рискнем предположить, что речь идет об юридической оптимизации компаний, связанных с заводом по производству шин. Сам же завод эта ликвидация, скорее всего, никак не затронет.

http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41361
Судя по https://lb.ua/economics/2018/05/03/396753_aktsioneri_rosavi_reshili.html, похоже, на неё списали финансовые потери и пр. грехи.


Как молоды вы были, как искренне любили, как далеки вам были идеи приватизации и личного обогащения...
Мне нет. Поэтому я знаю.
Докладываю.
После приватизации на Росаве были сформированы органы управления АО. Естессно, из краснопузых дирокторов и представителей советской сволочи, которая гордо именовала себя советским народом.
Легко манипулируя несмышленышами-акционерами и вступив в преступный сгоровор с русскоим жульём, они приняли судьбоносное решение о СДАЧЕ В АРЕНДУ ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОСАВЫ этому русскому ворью, которое затем, через 20 лет, нас "отблагодарило", захватив часть нашей земли и начав нас истреблять только за то, что мы украинцы.
После этого у ОАО Росава фактически осталось только пара кабинетов в административном корпусе предприятия. Менеджмент, протянувший решение об аренде, получил пожизненное содержание, яхты и виллы на Лазурном берегу. Акционерам-работникам достался же исключительно рабский труд и вредный прорезиненый воздух. Всё бабло, заработанное ими, пошло русской сволочи.
Потом, в силу законодательных изменений, ОАО преобразовали в ЧАО, но это сути ничего не изменило. Сейчас и это никому ненужное образование ликвидировали.
Вот какие золотые времена вы провтыкали.

Одна подпись и ты из задрипанного и облезлого совдеповского инженеришки становился состоятельным месьё на Лазурном берегу с многомиллионным пожизненным содержанием.
Белые штаны, пальмы, коктейли, девушки топлес без предрассудков...
Мечта товарища Бендера всего лишь за одну твою никчемную подпись!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:01

  ЛАД написав:
Акционеры крупнейшего в Украине производителя шин «Росава» (г. Белая Церковь, Киевская обл.) на общем собрании 30 апреля приняли решение о добровольной ликвидации общества. Читайте такжеРост промпроизводства в Украине замедлился до 1% Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. При этом какая-либо дополнительная информация в сообщении не указывается.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/industry/10103321-krupneyshiy-v-ukraine-proizvoditel-shin-zakryvaetsya.html
Мабуть, чергова перемога?


Здравствуйте .

Всем Здоровья и Удачи.
Заезжал сегодня на автобазар , в ангарах по продаже шин " Росавы" хоть отбавляй .
Покупают , и не плохо , потому- что, не дорого .
Сегодня торговля на автобазаре была плохая .
Приезжали Харьков , Мариуполь , Киев , Кривой Рог (крупные оптовики )...Одесса ,Винница, Львов вообще не приехали.
...И самое главное ,Мелитополь жаловался на реализацию !!!
Для незнающих ,амортизаторы, поршневые системы , светотехника для тракторов и с/х техники .
Как то так .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в среду относительно доллара на 4,06 коп., на торгах четверга понизился на 3,64 коп., оказавшись на уровне 26,1915 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 03 мая с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,17 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.15 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,17/26,20, а спустя 10 минут, потеряв темп роста, доллар понизился к 26,15/26,18 UAH/USD. Полагаю, на рынке произошла первая заметная продажа поступившей из-за рубежа партии СКВ экспортерами.
С 10.40 рост цен «американца» возобновился на фоне более активных покупок нерезидентов: 26,17/26,19 UAH/USD.
В течение 50 минут, до 11.30 рынок доллара пребывал в динамическом равновесии покупок и продаж, позволившем сохранить цены на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.

С 11.30 покупок стало больше, и цена СКВ поднялась к 26,175/26,195, а спустя полчаса, до 26,19/26,21 UAH/USD.

На обеденный перерыв около 12.53 рынок ушел при несколько просевших ценах - 26,185/26,195 UAH/USD.
С 13.00 до 15.15 Киева на межбанке действовали более высокие цены - 26,195/26,220 UAH/USD.
После 15.15 на межбанке доллар сделал еще шаг вверх: 26,200/26,225, а спустя час, до 26,20/26,23 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 26,20/26,23 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 03 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1915 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,68% с 28,0672 UAH/USD до 26,1915 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 03 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 03 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, на финише апреля Минфин погасил трехмесячные ОВГЗ, иностранные держатели которых получили «на руки» несколько миллиардов гривен. Они не стали торопиться конвертировать гривню в СКВ, дождавшись, когда в результате затянувшейся с 26 апреля по 02 мая коррекции доллар потеряет по средневзвешенному курсу 11,54 коп., и вышли с покупками 03 мая.

Во-вторых, рост курса доллара в четверг «приветствовался» экспортерами, у которых был рост притока выручки из-за рубежа. Они не спешили с продажами, пока цена СКВ не достигнет максимума.

В-третьих, не будем преувеличивать интегрированность украинского рынка в мировые финансы, но свою роль могло сыграть заметное укрепление доллара на мировом рынке forex в последнюю неделю.

Смена тренда на рынке безналичного доллара произошла на фоне заметного оттока гривневых средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где они к утру 03 мая упали с уровня 50 901,7 млн. грн. к отметке 47 686,3 млн. грн. Вероятно, эта гривня ушла на межбанк.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 мая заметно выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, рост ликвидности обеспечили «варяги», активно скупавшие СКВ для репатриации на родину.

Во-вторых, спрос со стороны нерезидентов находил предложение от экспортеров, продававших 50% выручки.


Дата: 03 мая 2018 г. 17.41

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,00/26,08 UAH/USD (с утра – 25,98/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,06 UAH/USD)
€ – 31,40/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного повышения котировок в ответ на «бычий» тренд межбанка.

Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного повысилась с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне малоактивной торговли. Попытки дилеров «спасти игру» растянув спред, особого успеха не имели – по итогам четверга обороты, заслужив от дилеров опта «тройку», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.


Дата: 03 мая 2018 г. на 17.33
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,02/26,08 UAH/USD (с утра 25,98/26,05 UAH/USD, к полудню 26,00/26,08 UAH/USD)
€ 31,30/31,65 UAH/EUR (с утра 31,30-35/31,60-65 UAH/EUR, к полудню 31,25/31,65 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой, постепенно нарушался ростом спроса, заставляя дилеров реагировать ценами.

На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,00/26,08 UAH/USD, евро – 31,25/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами.

После обеда, на киевском рынке действующие цены ограничились сужением спреда за счет роста более значимых бидов. Это позволило активизировать «принос», выровняв рынок в баланс спрос/предложение.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который немного улучшил итоговую ликвидность, заслужившую «тройку с плюсом», что лучше провальных показателей предыдущей сессии.

Дата: 03 мая 2018 г.

17.18 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,02/26,08 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)
€ – 31,40/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,413 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,413 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания мелкооптового (от $5,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали затухание торговой активности.

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей мелкооптовый спрос.

После обеда, с 13.55 на рынке Запорожья возобновилась вялая торговля, сопровождаемая преобладанием клиентского спроса.

С этим «перекосом» и завершились торги четверга в Запорожье, констатировав заметный регресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив «тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.


Дата: 03 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 25,96/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)
€ – 31,35/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,25/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,35/31,70 UAH/EUR)
RUB 0,406/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,404/0,413 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,412 UAH/RUB)

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:29

  zzzzzz написав:ФРС оставил ставку на прежнем уровне

А вот тут случилась неожиданность. Евро падать с ускорением теперь не захочет. Пинка для рывка вниз уже как бы и нет. Надо бы график посмотреть. Если ДС не возражает, то могу прогнозец по еврику на картинке показать. Хотя это и не глобальный прогноз, а скорее всего ожидаемое движение в канале.

Новость про Росаву меня расстроила. Я не мог понять почему спрос на сырье так резко обвалился. А оно вот в чем причина. Перестал я мышей ловить. Нужно срочно коррекцию по плану делать.

Рынок Харькова. Курсы светят 25,80/26.07. Очередей и суеты нет - планомерные неторопливые движения. Начинается фаза активного строительства. Газельки шныряют туда-сюда со стройматериалами, значительная доля из которых до сих пор импортные.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:34

Интересный график

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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:36

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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:42

Украина 1 мая перечислила Международному валютному фонду (МВФ) $80,7 млн регулярных платежей.


Об этом "Украинским новостям" сообщил представитель Нацбанка.

1 мая был осуществлен платеж в размере 56,151 млн СПЗ (спецправа заимствования) или $80,7 млн в эквиваленте.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:43

Re: Валютный рынок в контексте

Начался постепенный набор высоты. Курс на 28. Все факторы сошлись.
Kabanchik
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