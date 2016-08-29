Додано: Чет 03 тра, 2018 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в среду относительно доллара на 4,06 коп., на торгах четверга понизился на 3,64 коп., оказавшись на уровне 26,1915 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 03 мая с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,17 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.15 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,17/26,20, а спустя 10 минут, потеряв темп роста, доллар понизился к 26,15/26,18 UAH/USD. Полагаю, на рынке произошла первая заметная продажа поступившей из-за рубежа партии СКВ экспортерами.

С 10.40 рост цен «американца» возобновился на фоне более активных покупок нерезидентов: 26,17/26,19 UAH/USD.

В течение 50 минут, до 11.30 рынок доллара пребывал в динамическом равновесии покупок и продаж, позволившем сохранить цены на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.



С 11.30 покупок стало больше, и цена СКВ поднялась к 26,175/26,195, а спустя полчаса, до 26,19/26,21 UAH/USD.



На обеденный перерыв около 12.53 рынок ушел при несколько просевших ценах - 26,185/26,195 UAH/USD.

С 13.00 до 15.15 Киева на межбанке действовали более высокие цены - 26,195/26,220 UAH/USD.

После 15.15 на межбанке доллар сделал еще шаг вверх: 26,200/26,225, а спустя час, до 26,20/26,23 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,20/26,23 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 03 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1915 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,68% с 28,0672 UAH/USD до 26,1915 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 03 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на финише апреля Минфин погасил трехмесячные ОВГЗ, иностранные держатели которых получили «на руки» несколько миллиардов гривен. Они не стали торопиться конвертировать гривню в СКВ, дождавшись, когда в результате затянувшейся с 26 апреля по 02 мая коррекции доллар потеряет по средневзвешенному курсу 11,54 коп., и вышли с покупками 03 мая.



Во-вторых, рост курса доллара в четверг «приветствовался» экспортерами, у которых был рост притока выручки из-за рубежа. Они не спешили с продажами, пока цена СКВ не достигнет максимума.



В-третьих, не будем преувеличивать интегрированность украинского рынка в мировые финансы, но свою роль могло сыграть заметное укрепление доллара на мировом рынке forex в последнюю неделю.



Смена тренда на рынке безналичного доллара произошла на фоне заметного оттока гривневых средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где они к утру 03 мая упали с уровня 50 901,7 млн. грн. к отметке 47 686,3 млн. грн. Вероятно, эта гривня ушла на межбанк.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 мая заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рост ликвидности обеспечили «варяги», активно скупавшие СКВ для репатриации на родину.



Во-вторых, спрос со стороны нерезидентов находил предложение от экспортеров, продававших 50% выручки.





Дата: 03 мая 2018 г. 17.41



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,00/26,08 UAH/USD (с утра – 25,98/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,06 UAH/USD)

€ – 31,40/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,65 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного повышения котировок в ответ на «бычий» тренд межбанка.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного повысилась с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне малоактивной торговли. Попытки дилеров «спасти игру» растянув спред, особого успеха не имели – по итогам четверга обороты, заслужив от дилеров опта «тройку», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.





Дата: 03 мая 2018 г. на 17.33

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,02/26,08 UAH/USD (с утра 25,98/26,05 UAH/USD, к полудню 26,00/26,08 UAH/USD)

€ 31,30/31,65 UAH/EUR (с утра 31,30-35/31,60-65 UAH/EUR, к полудню 31,25/31,65 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой, постепенно нарушался ростом спроса, заставляя дилеров реагировать ценами.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,00/26,08 UAH/USD, евро – 31,25/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами.



После обеда, на киевском рынке действующие цены ограничились сужением спреда за счет роста более значимых бидов. Это позволило активизировать «принос», выровняв рынок в баланс спрос/предложение.



Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который немного улучшил итоговую ликвидность, заслужившую «тройку с плюсом», что лучше провальных показателей предыдущей сессии.



Дата: 03 мая 2018 г.



17.18 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,02/26,08 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)

€ – 31,40/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,65 UAH/EUR)

RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,413 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,413 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания мелкооптового (от $5,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали затухание торговой активности.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей мелкооптовый спрос.



После обеда, с 13.55 на рынке Запорожья возобновилась вялая торговля, сопровождаемая преобладанием клиентского спроса.



С этим «перекосом» и завершились торги четверга в Запорожье, констатировав заметный регресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив «тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.





Дата: 03 мая 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 25,96/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)

€ – 31,35/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,25/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,35/31,70 UAH/EUR)

RUB 0,406/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,404/0,413 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,412 UAH/RUB)



US

