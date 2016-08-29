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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4906490749084909

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:54

  buratinyo написав:
  zzzzzz написав:ФРС оставил ставку на прежнем уровне

А вот тут случилась неожиданность. Евро падать с ускорением теперь не захочет. Пинка для рывка вниз уже как бы и нет. Надо бы график посмотреть. Если ДС не возражает, то могу прогнозец по еврику на картинке показать. Хотя это и не глобальный прогноз, а скорее всего ожидаемое движение в канале.

Новость про Росаву меня расстроила. Я не мог понять почему спрос на сырье так резко обвалился. А оно вот в чем причина. Перестал я мышей ловить. Нужно срочно коррекцию по плану делать.

Рынок Харькова. Курсы светят 25,80/26.07. Очередей и суеты нет - планомерные неторопливые движения. Начинается фаза активного строительства. Газельки шныряют туда-сюда со стройматериалами, значительная доля из которых до сих пор импортные.


С 18 апреля пара евро-доллар потеряла около 4,3 фигуры. Накопилась усталость от этой динамичной коррекции. А тут еще "белый рояль в кустах" в виде роста инфляции в еврозоне. При этом, напомню, ЕЦБ все еще накачивает ликвидность банковской системы еврозоны, выкупая облигации на сумму Є30 млрд. Рось розничных цен заставил задуматься о целесообразность QE и вспомнить о росте ставок ЕЦБ. Кстати, главный банкир ФРГ Вайдманн уже вчера, до статистики, намекал на приостановку выкупа облигаций...

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:07

Кого интересует перечень ОВГЗ с детальным описанием, объемом, и датам погашения рекомендую.

Минфин с 1 мая выпустил обновленный перечень всех ОВГЗ находящихся в обороте.
ДС рекомендую скачать файлик и Вы будете видеть какие выплаты предстоят каждую неделю

https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... ziki-(ovdp)
Живите своим умом!
zzzzzz
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