zzzzzz написав:ФРС оставил ставку на прежнем уровне
А вот тут случилась неожиданность. Евро падать с ускорением теперь не захочет. Пинка для рывка вниз уже как бы и нет. Надо бы график посмотреть. Если ДС не возражает, то могу прогнозец по еврику на картинке показать. Хотя это и не глобальный прогноз, а скорее всего ожидаемое движение в канале.
Новость про Росаву меня расстроила. Я не мог понять почему спрос на сырье так резко обвалился. А оно вот в чем причина. Перестал я мышей ловить. Нужно срочно коррекцию по плану делать.
Рынок Харькова. Курсы светят 25,80/26.07. Очередей и суеты нет - планомерные неторопливые движения. Начинается фаза активного строительства. Газельки шныряют туда-сюда со стройматериалами, значительная доля из которых до сих пор импортные.
С 18 апреля пара евро-доллар потеряла около 4,3 фигуры. Накопилась усталость от этой динамичной коррекции. А тут еще "белый рояль в кустах" в виде роста инфляции в еврозоне. При этом, напомню, ЕЦБ все еще накачивает ликвидность банковской системы еврозоны, выкупая облигации на сумму Є30 млрд. Рось розничных цен заставил задуматься о целесообразность QE и вспомнить о росте ставок ЕЦБ. Кстати, главный банкир ФРГ Вайдманн уже вчера, до статистики, намекал на приостановку выкупа облигаций...