buratinyo написав:

zzzzzz написав: ФРС оставил ставку на прежнем уровне ФРС оставил ставку на прежнем уровне

А вот тут случилась неожиданность. Евро падать с ускорением теперь не захочет. Пинка для рывка вниз уже как бы и нет. Надо бы график посмотреть. Если ДС не возражает, то могу прогнозец по еврику на картинке показать. Хотя это и не глобальный прогноз, а скорее всего ожидаемое движение в канале.Новость про Росаву меня расстроила. Я не мог понять почему спрос на сырье так резко обвалился. А оно вот в чем причина. Перестал я мышей ловить. Нужно срочно коррекцию по плану делать.Рынок Харькова. Курсы светят 25,80/26.07. Очередей и суеты нет - планомерные неторопливые движения. Начинается фаза. Газельки шныряют туда-сюда со стройматериалами, значительная доля из которых до сих пор импортные.