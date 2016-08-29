Додано: Чет 03 тра, 2018 19:13

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в среду относительно доллара на 4,06 коп., на торгах четверга понизился на 3,64 коп., оказавшись на уровне 26,1915 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 03 мая с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,17 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.15 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,17/26,20, а спустя 10 минут, потеряв темп роста, доллар понизился к 26,15/26,18 UAH/USD. Полагаю, на рынке произошла первая заметная продажа поступившей из-за рубежа партии СКВ экспортерами.

С 10.40 рост цен «американца» возобновился на фоне более активных покупок нерезидентов: 26,17/26,19 UAH/USD.

В течение 50 минут, до 11.30 рынок доллара пребывал в динамическом равновесии покупок и продаж, позволившем сохранить цены на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.



С 11.30 покупок стало больше, и цена СКВ поднялась к 26,175/26,195, а спустя полчаса, до 26,19/26,21 UAH/USD.



На обеденный перерыв около 12.53 рынок ушел при несколько просевших ценах - 26,185/26,195 UAH/USD.

С 13.00 до 15.15 Киева на МЕЖБАНКЕ действовали более высокие цены - 26,195/26,220 UAH/USD.

После 15.15 на МЕЖБАНКЕ доллар сделал еще шаг вверх: 26,200/26,225, а спустя час, до 26,20/26,23 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.



На цифре 26,20/26,23 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 03 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1915 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,68% с 28,0672 UAH/USD до 26,1915 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 03 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на финише апреля Минфин погасил трехмесячные ОВГЗ, иностранные держатели которых получили «на руки» несколько миллиардов гривен. Они не стали торопиться конвертировать гривню в СКВ, дождавшись, когда в результате затянувшейся с 26 апреля по 02 мая коррекции доллар потеряет по средневзвешенному курсу 11,54 коп., и вышли с покупками 03 мая.



Во-вторых, рост курса доллара в четверг «приветствовался» экспортерами, у которых был рост притока выручки из-за рубежа. Они не спешили с продажами, пока цена СКВ не достигнет максимума.



В-третьих, не будем преувеличивать интегрированность украинского рынка в мировые финансы, но свою роль могло сыграть заметное укрепление доллара на мировом рынке forex в последнюю неделю.



Смена тренда на рынке безналичного доллара произошла на фоне заметного оттока гривневых средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где они к утру 03 мая упали с уровня 50 901,7 млн. грн. к отметке 47 686,3 млн. грн. Вероятно, эта гривня ушла на межбанк.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 03 мая заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рост ликвидности обеспечили «варяги», активно скупавшие СКВ для репатриации на родину.



Во-вторых, спрос со стороны нерезидентов находил предложение от экспортеров, продававших 50% выручки.











Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 03 мая сдержанную «бычью» динамику, первоисточником которой стала смена настроения на торгах валютного межбанка и возобновившийся тамошний рост «зеленого» безнала.



Курсовая динамика в наличной паре доллар-гривня сдерживалась привычным для наличного рынка «ограничителем» - оборотами. Поэтому внутридневные «привесы» обеих позиций наличного «неформального» «американца» заметно отставали от подорожания его безналичного родственника.



За исключением Запорожья, дилеры которого констатировали итоговое преобладание клиентского спроса в паре доллар-гривня, валютчики остальных вышеперечисленных населенных пунктов рапортовало и равновесии спроса и предложения. Которое, однако, как и ранее, не гарантировало прогресс на участке ликвидности.



Полагаю, основными причинами сохранения «упадка» оборотов наличного рынка было межпраздничное состояние страны, спровоцировавшее массовый уход клиентов в короткие майские каникулы, лишившие «наличку» клиентов. Во-вторых, в «вялости» торгов наличного рынка уместно также обвинить приход туда «быков», что, как известно, сопровождается снижением оборотов.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова). Позиция «предложение» прибавила 3,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды «неформального» наличного «американца» выросли на 2,0-5,0 коп., офера «потяжелели» на 3,0-8,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы).



Таким образом, наличный рынок с очевидной «неохотой» приподнял действующие цены, отдавая себе отчет в высоковероятных потерях в ликвидности. Разворот в сторону роста на рынке «зеленого» безнала, оказывающий влияние на умы и настроения потенциальных клиентов, требовал сообразных ревизий цен наличного рынка.



Кроме того, в случившемся 03-го некотором росте действующих цен в наличной паре доллар-гривня была перестраховочная составляющая. Дилеры наличного рынка немного опасались «попадания на курсе». Опасения, в целом, были обоснованными - не секрет, что никто из отечественных банкиров, поделившихся с профильными СМИ прогнозами на ближайшую сессии, не ждал разворота рынка безналичного доллара в этот четверг наверх.



Несколько забегая вперед, рискнем предположить скоротечность этой смены тренда с «медвежьего» на «бычий», основываясь на том, что главными участниками подорожания безналичной СКВ в четверг стали «варяги», конвертировавшие гривню в СКВ для ее репатриации за кордон.



Ну а сейчас самое время перейти к конкретике действующих цен и их динамике на наличную валюту и их динамике в «отдельно взятом Днепре».



Торги 03 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,08 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного повышения котировок в ответ на «бычий» тренд межбанка.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного повысилась с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне малоактивной торговли. Попытки дилеров «спасти игру» растянув спред, особого успеха не имели – по итогам четверга обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «тройку с плюсом», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 2,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,00/26,08 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, нуждалось в поддержке ценовым, очень незначительным ростом.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысившись, составили: 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на

уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая требовала символического повышения оферов.



При этом итоговый баланс спрос/предложение не сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «тройку», констатировала повторение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 03 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 02 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 03 мая уровнями 31,40/31,65 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера упали на 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 03 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии сдержанного роста наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. В течение четверга это достигалось ростом действующих цен.



При этом стартовавшее с азиатской сессии ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex было проигнорировано нашими валютчиками, которые предвидели коррекцию евро « в миру» после Киевского полудня.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1987 к отметке $1,1953, констатировав внутридневное его снижение на скромные 34 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня..



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 03 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1955 пара евро-доллар вскоре инициировала плавный рост, оказавшись к 09.30 в районе отметки $1,1991. До Киевского полудня пара евро-доллар еще пыталась сохранить реноме, пребывая выше цифры $1,1990, но, в конце-концов, «сдалась», инициировав коррекцию, вернувшую пара по состоянию на 18.00 в локальную «яму» $1,1953.



Пытаясь выбраться из этого конфуза, пара евро-доллар начала «реабилитационное» ралли, которое, сумев приподнять ее к $1,1980 по состоянию на 19.45 Киева. на большее у евро сил не хватило…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США опускается в ходе торгов в четверг на итогах заседания FOMC Федрезерва, тогда как евро реагирует на данные о росте потребительских цен в еврозоне в апреле.



Евро торгуется в 15.20 Киева в районе $1,1989 против $1,1951 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥130,99 по сравнению со ¥131,27 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥109,28 против ¥109,84 в среду.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, в четверг снижается на 0,33%.



Как сообщалось, накануне Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1,5-1,75% годовых. Это решение совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.



При этом ФРС указала на то, что инфляция в США в среднесрочной перспективе поднимется близко к целевому уровню в 2%.



Меж тем инвесторов разочаровало, что ЦБ не дал намеков на ускорение темпов повышения процентных ставок в ответ на ожидаемое усиление роста потребительских цен.



Заявление ФРС стало разочарованием для «быков» по доллару, которые ждали сигналов того, что темпы подъема ставки могут ускориться.



Евро дешевеет к иене на данных о том, что потребительские цены в еврозоне в апреле выросли на 1,2% относительно того же месяца прошлого года, тогда как большинство аналитиков прогнозировали, что темпы инфляции сохранятся на мартовском уровне - 1,3%.



Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Евроцентробанк), увеличились в прошлом месяце на 0,7% в годовом выражении после подъема на 1% в марте. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,9%.

Кроме того, валютные трейдеры оценивают заявление главы Бундесбанка Йенса Вайдманна о том, что ЕЦБ может приостановить программу выкупа облигаций в текущем году и начать повышать базовую процентную ставку с середины 2019 года.



События с начала текущего года дали основание для вывода и глобальном игнорировании уже состоявшихся и ожидаемых в текущем году повышений ставки Федрезерва США.

Наиболее значимым представляется то, что на фоне повышения ставки ФРС и сворачивания баланса ФРС при наличии ультрамягкой политики ЕЦБ, пара евро-доллар сильно выросла в этом году. Разница в доходностях 2-летних облигаций ФРГ и США показала исторический антирекорд в -3%, при этом динамика показателя резко разошлась с курсом пары евро-доллар.



Планетарный рост аппетитов к риску (цикл начался еще в дебюте 2016 года) преодолел «закручивание гаек» монетарной политики ФРС. Вероятнее всего, выход из активов рисковых стран emerging markets будет совпадать с моментом, когда закончится цикл роста аппетитов к риску и начнется цикл ухода от рисков.



Падать к доллару будут все типы активов, как это было в 2014-2015 гг. И здесь индекс доллара, или даже проще, пара евро-доллар, является одним из ключевых индикаторов, другим является состояние американских фондовых рынков.



Пара евро-доллар в апреле продолжала пребывать в диапазоне $1,2150-1,2550, в целом на максимальных уровнях с декабря 2014 года. Евро проявлял устойчивость даже на фоне заметных падений на американском фондовом рынке, индекс Dow Jones, показав 25 января исторический максимум на отметке 26616 пунктов в конце января, дважды, в начале февраля и в начале апреля, опускался ниже отметки 23400 пунктов.



Аппетиты к риску подверглись испытанию на фоне угрозы торговой войны США и Китая, а также некоторого замедления в европейской экономике. Возобновились разговоры о «перегретости» рынков активов, о возможности наступления рецессии в экономике США.



И на излете апреля пара евро-доллар, наконец-то, вышла вниз из диапазона $1,2150-1,2550, сделав это без сколь-нибудь значимого «базового» повода, но на фоне изрядного роста доходностей по американскому долгу.

Пара евро-доллар в конце апреля пошла на снижение от отметки $1,24 и проваливалась до $1,1940 в начале мая.



Против других системных валют рынка forex в конце апреля также наблюдался сильный рост доллара. Но индекс Dow Jones закрыл апрель на отметке 24163, почти на 800 пунктов выше минимумов года.



Рискнем предположить, несмотря на эти события, что время для «генерального» роста доллара и начала цикла на сворачивание аппетитов к риску еще не пришло.



Состояние «здоровья» экономики США не дает оснований ждать рецессии в ближайшее время.

Годовой рост промпроизводства в США находится на максимумах с 2011 года. И любой кризис не начинается вдруг. Нелишне напомнить, что в апреле 2008 года, за несколько месяцев до старта финансового кризиса, годовое промышленное производство США ушло в минусовую зону.



Несмотря на то, что в последние месяцы наметилось замедление в Европе, оно идет от исторически высоких уровней по ключевым индикаторам.



Например, квартальный индекс делового климата еврозоны IFO за март находится на уровнях, последний раз показанных в 2000 году. На фоне мер по стимулированию экономики, запущенных Трампом, о замедлении в США вряд ли может идти речь, только о возможности перегрева, но ФРС контролирует ситуацию.



США выгодно, когда период активного роста экономики приходится на более слабый доллар.



Исходя из вышеизложенного, думается, что время до старта очередного цикла сворачивания аппетитов к риску еще есть. Вероятно, американский рынок акций еще может попытаться обновить исторические максимумы, а на высокодоходные, хотя и «стремные» активы стран emerging markets спрос еще сохранится какое-то время. И, полагаю, удобный момент для выхода из евро еще представится.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,40/31,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 03 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 03 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», повторила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемуся с закрытия среды спросу и потерявшему 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 мая по спросу и по предложению не изменились.



Активные покупки доллара на полученную от Минфина в апреле гривню от погашения трехмесячных ОВЗГ нерезидентами «перевыполнили план» наших ожиданий терминации «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара, на который вернулись «зеленые быки». Эти перемены были в целом «одобрены» присутствовавшими на валютном межбанке экспортерами с обязательными продажами части экспортной выручки.



О том, что на рынке имела место довольно активная двусторонняя торговля свидетельствовал заметный рост ликвидности состоявшихся сделок.



На настроение наличного рынка события валютного межбанка также оказали опосредованное (через потенциальных клиентов) влияние. Цена наличного «американца» несколько выросла, сопровождаясь в целом равновесной торговлей и приличными оборотами.



Исходя из того, что сезон репатриации дивидендов нерезидентами скоротечен, рискнем предположить на ближайших торгах межбанка стремление рынка «зеленого» безнала к стабильности. На сей раз не «снизу», как мы предполагали ранее, а «сверху», под воздействием падения торговой активности «варягов» и возвращение на первые роли экспортеров. Пятничная сессия валютного межбанка имеет реальный шанс ввести рынок безналичного «американца» в ситуативный «боковик», сопровождаясь снижением торговой активности.



При этом высоковероятно возможная стабилизация состоится рынка «зеленого» безнала состоится на приподнятых, по сравнению со средой, уровнях.



Те же слова уместны и для наличного рынка, где, по всей видимости, дело может ограничиться сужением спреда действующих цен за счет прибавок в более значимых бидах.



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