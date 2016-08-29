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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4907490849094910

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:14

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:будет открыта дорога на курс,который наванговал один авторитетный источник. :idea:

Шо за член , общества? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:30

  somilitark написав:.............
Ну хоть один ракетчик прорезался,а то скучно,сегодня правда ещё Лад поддержал волну, нагнетал недельку,а сегодня резюмировал,что когда все уверуют в ревальвацию,пойдём на взлёт)))
........

Ничего не нагнетал ни недельку, ни меньше.
Да и сегодня ничего не резюмировал, а просто в ответ на ничем не обоснованные предположения FairyPrince и Перес де Куэльяр высказал другой такой же ничем не обоснованный вариант развития событий. :)
Кстати, к вечеру Харьков чуть подтянулся - 26,03/26,10.

P.s. Если Вам хочется верить в 25,5, 24, 23 ... - Ваше право, не могу препятствовать.
P.p.s. Отучитесь, наконец, искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если там вообще нет кошки. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:02

ДС, простите за оффтопный вопрос.
Никак не могу понять, чем объясняются протесты в Армении кроме желания Пашиняна стать премьером?
Везде сообщения о митингах, блокировках и т.д., а о причинах ни слова.
Отставка Саргсяна, надоел? Так он, вроде, легко и быстро ушел.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:09

  ЛАД написав:ДС, простите за оффтопный вопрос.
Никак не могу понять, чем объясняются протесты в Армении кроме желания Пашиняна стать премьером?
Везде сообщения о митингах, блокировках и т.д., а о причинах ни слова.
Отставка Саргсяна, надоел? Так он, вроде, легко и быстро ушел.

аппетит приходит во время еды...
игнор:
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bamper
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:14

сегодня покупал по 26,04, наверное по Запорожью это было дно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:22

ЛАД
карабахский клан, как и рыги в свое время здесь, заполнили все ниши, провели "выборы", получили гарантии в кремле в обмен на встречные гарантии выбрать премьера лишь на основе результатов "выборов" и никак иначе.
попали в замкнутый круг: и хочется поделиться властью, и колется.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:22

К вечерним беседам о пожарах.
По информации ГСЧС, на технической территории воинской части "65 Арсенал" Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров ................

РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/incidents/20180503/1034843755/Ukraine-spasateli-pogar-sklad.html
При этом
В Министерстве обороны сообщили, что на месте технической площадки хранилищ боеприпасов нет, взрывались боеприпасы в результате возгорания сухой травы, которые не разорвались с прошлого года.

https://rian.com.ua/incidents/20180503/1034842158/balakleya-net-skladov-s-boepripasami.html
Но
"Балаклея сейчас. Видео снято менее чем в километре от арсенала. Как передает корреспондент ОТБ с места происшествия, взрывы слышно примерно каждые пять секунд", — говорится в описании к видео, которое выложено в соцсети около 18:00.

https://rian.com.ua/video/20180503/1034842105/snyato-video-km-balakleya.html
и жители частично эвакуированы.
Не, я, конечно, понимаю, что "страшная" жара стоит уже целых три дня, но как-то это чересчур.
Интересно, что мне ответят оптимисты?
ЛАД
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