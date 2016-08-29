somilitark написав:............. Ну хоть один ракетчик прорезался,а то скучно,сегодня правда ещё Лад поддержал волну, нагнетал недельку,а сегодня резюмировал,что когда все уверуют в ревальвацию,пойдём на взлёт))) ........
Ничего не нагнетал ни недельку, ни меньше. Да и сегодня ничего не резюмировал, а просто в ответ на ничем не обоснованные предположения FairyPrince и Перес де Куэльяр высказал другой такой же ничем не обоснованный вариант развития событий. Кстати, к вечеру Харьков чуть подтянулся - 26,03/26,10.
P.s. Если Вам хочется верить в 25,5, 24, 23 ... - Ваше право, не могу препятствовать. P.p.s. Отучитесь, наконец, искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если там вообще нет кошки.
ДС, простите за оффтопный вопрос. Никак не могу понять, чем объясняются протесты в Армении кроме желания Пашиняна стать премьером? Везде сообщения о митингах, блокировках и т.д., а о причинах ни слова. Отставка Саргсяна, надоел? Так он, вроде, легко и быстро ушел.
ЛАД написав:ДС, простите за оффтопный вопрос. Никак не могу понять, чем объясняются протесты в Армении кроме желания Пашиняна стать премьером? Везде сообщения о митингах, блокировках и т.д., а о причинах ни слова. Отставка Саргсяна, надоел? Так он, вроде, легко и быстро ушел.
ЛАД карабахский клан, как и рыги в свое время здесь, заполнили все ниши, провели "выборы", получили гарантии в кремле в обмен на встречные гарантии выбрать премьера лишь на основе результатов "выборов" и никак иначе. попали в замкнутый круг: и хочется поделиться властью, и колется.
По информации ГСЧС, на технической территории воинской части "65 Арсенал" Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров ................
"Балаклея сейчас. Видео снято менее чем в километре от арсенала. Как передает корреспондент ОТБ с места происшествия, взрывы слышно примерно каждые пять секунд", — говорится в описании к видео, которое выложено в соцсети около 18:00.