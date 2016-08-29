Шо за член , общества?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:14
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:30
Ничего не нагнетал ни недельку, ни меньше.
Да и сегодня ничего не резюмировал, а просто в ответ на ничем не обоснованные предположения FairyPrince и Перес де Куэльяр высказал другой такой же ничем не обоснованный вариант развития событий.
Кстати, к вечеру Харьков чуть подтянулся - 26,03/26,10.
P.s. Если Вам хочется верить в 25,5, 24, 23 ... - Ваше право, не могу препятствовать.
P.p.s. Отучитесь, наконец, искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если там вообще нет кошки.
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:02
ДС, простите за оффтопный вопрос.
Никак не могу понять, чем объясняются протесты в Армении кроме желания Пашиняна стать премьером?
Везде сообщения о митингах, блокировках и т.д., а о причинах ни слова.
Отставка Саргсяна, надоел? Так он, вроде, легко и быстро ушел.
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:09
аппетит приходит во время еды...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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