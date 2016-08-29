Додано: Чет 03 тра, 2018 22:22

ЛАД

карабахский клан, как и рыги в свое время здесь, заполнили все ниши, провели "выборы", получили гарантии в кремле в обмен на встречные гарантии выбрать премьера лишь на основе результатов "выборов" и никак иначе.

попали в замкнутый круг: и хочется поделиться властью, и колется.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.