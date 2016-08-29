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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4908490949104911

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:11

  ЛАД написав:Yuri_T
Так оппозиция против России тоже вроде не выступает.
Кроме смены верхних лиц никаких требований? Чисто делёжка мест поближе к кормушке?


  ЛАД написав:Никак не могу понять, чем объясняются протесты в Армении кроме желания Пашиняна стать премьером?


Пашинян, тут просто медийное лицо.
Имеем четыре ключевые фамилии.
Карапетян, российский миллиардер, его брат Карапетян, депутат правящей республиканской партии. Тесно сотрудничал в бизнесовом плане с третьим Президентом Саргсяном.
Церукян, самый богатый человек живущий именно в Армении, лидер оппозиционной партии, по всей видимости организатор протестов. Его основной бизнес-партнер второй президент Армении Кочарян.
Два этих клана последние несколько лет находятся в стадии постоянных бизнесовых битв.

Ну, а с такими ресурсами накрутить не очень богатое население на протесты легко. Тем более особых успехов в экономике там нет, окружение Азербайджан и Турция мягко говоря не любят армян. Конца карабахскому конфликту нет.

Первый клан можно по украинской аналогии назвать кланом Януковича. Такие же жадные, закостенелые и забуревшие.
Второй клан - Церукян похож чем-то на Коломойского, такой же беспринципный, наглый и умный, Пашинян - это аналог Ляшко, имхо.
Причем, все противоборствующие стороны помешены на том, что Карабах наш. А поскольку только одна страна поддерживает эту позицию, то мы и наблюдаем такое спокойствие удава от РФ, дескать с такими взглядами никуда вы от нас не денетесь.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:59

Re: Валютный рынок в контексте

В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:37

Yuri_T
Тем не менее, 1 мая выборы не удались.

freeze
Спасибо за конкретику.
Т.е. я всё понял правильно - идёт примитивная драка за доступ к кормушке. И никакой идеологии.
Вот только непонятно, какие лозунги бросили народу. Поднять-то бедное население легко, но хоть что-то надо пообещать или хотя бы дать повод чем-то возмутиться (каким-нибудь золотым унитазом).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 тра, 2018 00:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:39

  Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.

Источник?
Данные только по Киеву? В целом по Украине нет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:53

Нам, кажется, везёт (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) - рост цен на зерно продолжается. Пшеница закрылась сегодня на 537,4, кукуруза - 408.
ЛАД
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