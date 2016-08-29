Додано: Чет 03 тра, 2018 23:11

ЛАД написав: Yuri_T

Так оппозиция против России тоже вроде не выступает.

Кроме смены верхних лиц никаких требований? Чисто делёжка мест поближе к кормушке? Так оппозиция против России тоже вроде не выступает.Кроме смены верхних лиц никаких требований? Чисто делёжка мест поближе к кормушке?

ЛАД написав: Никак не могу понять, чем объясняются протесты в Армении кроме желания Пашиняна стать премьером? Никак не могу понять, чем объясняются протесты в Армении кроме желания Пашиняна стать премьером?

Пашинян, тут просто медийное лицо.Имеем четыре ключевые фамилии.Карапетян, российский миллиардер, его брат Карапетян, депутат правящей республиканской партии. Тесно сотрудничал в бизнесовом плане с третьим Президентом Саргсяном.Церукян, самый богатый человек живущий именно в Армении, лидер оппозиционной партии, по всей видимости организатор протестов. Его основной бизнес-партнер второй президент Армении Кочарян.Два этих клана последние несколько лет находятся в стадии постоянных бизнесовых битв.Ну, а с такими ресурсами накрутить не очень богатое население на протесты легко. Тем более особых успехов в экономике там нет, окружение Азербайджан и Турция мягко говоря не любят армян. Конца карабахскому конфликту нет.Первый клан можно по украинской аналогии назвать кланом Януковича. Такие же жадные, закостенелые и забуревшие.Второй клан - Церукян похож чем-то на Коломойского, такой же беспринципный, наглый и умный, Пашинян - это аналог Ляшко, имхо.Причем, все противоборствующие стороны помешены на том, что Карабах наш. А поскольку только одна страна поддерживает эту позицию, то мы и наблюдаем такое спокойствие удава от РФ, дескать с такими взглядами никуда вы от нас не денетесь.