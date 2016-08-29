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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4909491049114912>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:11

  ЛАД написав:Yuri_T
Так оппозиция против России тоже вроде не выступает.
Кроме смены верхних лиц никаких требований? Чисто делёжка мест поближе к кормушке?


  ЛАД написав:Никак не могу понять, чем объясняются протесты в Армении кроме желания Пашиняна стать премьером?


Пашинян, тут просто медийное лицо.
Имеем четыре ключевые фамилии.
Карапетян, российский миллиардер, его брат Карапетян, депутат правящей республиканской партии. Тесно сотрудничал в бизнесовом плане с третьим Президентом Саргсяном.
Церукян, самый богатый человек живущий именно в Армении, лидер оппозиционной партии, по всей видимости организатор протестов. Его основной бизнес-партнер второй президент Армении Кочарян.
Два этих клана последние несколько лет находятся в стадии постоянных бизнесовых битв.

Ну, а с такими ресурсами накрутить не очень богатое население на протесты легко. Тем более особых успехов в экономике там нет, окружение Азербайджан и Турция мягко говоря не любят армян. Конца карабахскому конфликту нет.

Первый клан можно по украинской аналогии назвать кланом Януковича. Такие же жадные, закостенелые и забуревшие.
Второй клан - Церукян похож чем-то на Коломойского, такой же беспринципный, наглый и умный, Пашинян - это аналог Ляшко, имхо.
Причем, все противоборствующие стороны помешены на том, что Карабах наш. А поскольку только одна страна поддерживает эту позицию, то мы и наблюдаем такое спокойствие удава от РФ, дескать с такими взглядами никуда вы от нас не денетесь.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:59

Re: Валютный рынок в контексте

В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:37

Yuri_T
Тем не менее, 1 мая выборы не удались.

freeze
Спасибо за конкретику.
Т.е. я всё понял правильно - идёт примитивная драка за доступ к кормушке. И никакой идеологии.
Вот только непонятно, какие лозунги бросили народу. Поднять-то бедное население легко, но хоть что-то надо пообещать или хотя бы дать повод чем-то возмутиться (каким-нибудь золотым унитазом).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 тра, 2018 00:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:39

  Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.

Источник?
Данные только по Киеву? В целом по Украине нет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:53

Нам, кажется, везёт (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) - рост цен на зерно продолжается. Пшеница закрылась сегодня на 537,4, кукуруза - 408.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 02:48

  ЛАД написав:
  Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.

Источник?
Данные только по Киеву? В целом по Украине нет?

http://domik.ua/
Zebra
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Zebra
не жалеешь себя - крипта не спит :lol:
а шо делать?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:53

  ЛАД написав:Тем не менее, 1 мая выборы не удались.

1. а должны были стать удачными?
2. "тем не менее" это в связи с чем?
или это вы косноязычно выражаетесь, или я не понимаю.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:00

  Libo написав:
  ЛАД написав:
Тем временем евро уже 1,2102.


Сегодня Меркель встречается с Трампом.
Вызвал на ковер.
В прошлый раз, когда отпердолил её в Италии, евро сразу с 1,04 до 1,24.
И никакие речи Драги, никакие фундаментальные или технические анализы, никакие графики ...
Мира намного проще, чем нам его рисуют.
Я уже рассказывал, что в Америке был в музее и прозрел, когда увидел первый ядерный реактор...
Это медная бочка с трубочками, типа моего самогонного аппарата, только больше, но в представлении человечества это нечто невообразимо сложное.
Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.
8) 8) 8)

Такое впечатление, что это таки Меркель отпердолила Трампа, причем насильно. :mrgreen: Евро ведь еще дальше снизился и тактическая борьба в валютном противостоянии оказалась Трампом проигранной. Вот что значит сильная немецкая женщина!!!

Зображення

Как видим евро еще находится в восходящем канале, не смотря ни на что. Пробить его уровень поддержки вниз будет непросто, тем более учетная ставка ФРС осталась на том же месте, если это не фейк. Поэтому вероятность того, что евро останется в своем канале до августа 2018 года я расцениваю как 68-69%.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:02

  ЛАД написав:(...)
экспорт товаров из Украины в ЕС увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг суммы более чем 4 миллиарда гривен. Соответствено, импорт из стран Евросоюза вырос почти на 11% и составил 4,5 миллиарда долларов.
https://etcetera.media/vsego-lish-biznes-rossiya-ukreplyaetsya-na-ukrainskom-ryinke.html

Какая милая манипуляшка... при беглом взгляде цифры кажутся почти равными.
Это радость за смекалку журналистов, а не претензия ЛАДу, ежли шо.
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