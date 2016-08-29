ЛАД написав:Yuri_T Так оппозиция против России тоже вроде не выступает. Кроме смены верхних лиц никаких требований? Чисто делёжка мест поближе к кормушке?
ЛАД написав:Никак не могу понять, чем объясняются протесты в Армении кроме желания Пашиняна стать премьером?
Пашинян, тут просто медийное лицо. Имеем четыре ключевые фамилии. Карапетян, российский миллиардер, его брат Карапетян, депутат правящей республиканской партии. Тесно сотрудничал в бизнесовом плане с третьим Президентом Саргсяном. Церукян, самый богатый человек живущий именно в Армении, лидер оппозиционной партии, по всей видимости организатор протестов. Его основной бизнес-партнер второй президент Армении Кочарян. Два этих клана последние несколько лет находятся в стадии постоянных бизнесовых битв.
Ну, а с такими ресурсами накрутить не очень богатое население на протесты легко. Тем более особых успехов в экономике там нет, окружение Азербайджан и Турция мягко говоря не любят армян. Конца карабахскому конфликту нет.
Первый клан можно по украинской аналогии назвать кланом Януковича. Такие же жадные, закостенелые и забуревшие. Второй клан - Церукян похож чем-то на Коломойского, такой же беспринципный, наглый и умный, Пашинян - это аналог Ляшко, имхо. Причем, все противоборствующие стороны помешены на том, что Карабах наш. А поскольку только одна страна поддерживает эту позицию, то мы и наблюдаем такое спокойствие удава от РФ, дескать с такими взглядами никуда вы от нас не денетесь.
В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3% Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.
freeze Спасибо за конкретику. Т.е. я всё понял правильно - идёт примитивная драка за доступ к кормушке. И никакой идеологии. Вот только непонятно, какие лозунги бросили народу. Поднять-то бедное население легко, но хоть что-то надо пообещать или хотя бы дать повод чем-то возмутиться (каким-нибудь золотым унитазом).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 тра, 2018 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3% Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.
Источник? Данные только по Киеву? В целом по Украине нет?
Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3% Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.
Источник? Данные только по Киеву? В целом по Украине нет?
Сегодня Меркель встречается с Трампом. Вызвал на ковер. В прошлый раз, когда отпердолил её в Италии, евро сразу с 1,04 до 1,24. И никакие речи Драги, никакие фундаментальные или технические анализы, никакие графики ... Мира намного проще, чем нам его рисуют. Я уже рассказывал, что в Америке был в музее и прозрел, когда увидел первый ядерный реактор... Это медная бочка с трубочками, типа моего самогонного аппарата, только больше, но в представлении человечества это нечто невообразимо сложное. Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.
Такое впечатление, что это таки Меркель отпердолила Трампа, причем насильно. Евро ведь еще дальше снизился и тактическая борьба в валютном противостоянии оказалась Трампом проигранной. Вот что значит сильная немецкая женщина!!!
Как видим евро еще находится в восходящем канале, не смотря ни на что. Пробить его уровень поддержки вниз будет непросто, тем более учетная ставка ФРС осталась на том же месте, если это не фейк. Поэтому вероятность того, что евро останется в своем канале до августа 2018 года я расцениваю как 68-69%.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.