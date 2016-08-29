Это хорошо.
У людей есть хороший шанс обновить жилье. Нам надо много нового, качественного, современного жилья, чтобы попасть и наслаждаться жизнью в золотом миллиарде.
Чтобы начать жить красиво и зажиточно, нода выбраться из хрущей, сталинок, брежневских панелек и пр. срани, где воняет мочой, старьем и безысходностью, а по утрам на очко надо стоять очереди.
Стандарт золотого миллиарда - на каждого члена семьи по комнате и минимум два туалета.
Село тоже должно обновиться и переехать в коттеджи со всеми удобствами. Во дворе должны расти цветочки, а не гулять свиньи и куры.
Чем раньше мы решим вечный квартирный вопрос, тем быстрее бросим все наши ресурсы на другие прелести жизни золотого милливрда.