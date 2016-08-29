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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4909491049114912

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:09

  Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.


Это хорошо.
У людей есть хороший шанс обновить жилье. Нам надо много нового, качественного, современного жилья, чтобы попасть и наслаждаться жизнью в золотом миллиарде.
Чтобы начать жить красиво и зажиточно, нода выбраться из хрущей, сталинок, брежневских панелек и пр. срани, где воняет мочой, старьем и безысходностью, а по утрам на очко надо стоять очереди.
Стандарт золотого миллиарда - на каждого члена семьи по комнате и минимум два туалета.
Село тоже должно обновиться и переехать в коттеджи со всеми удобствами. Во дворе должны расти цветочки, а не гулять свиньи и куры.
Чем раньше мы решим вечный квартирный вопрос, тем быстрее бросим все наши ресурсы на другие прелести жизни золотого милливрда.

:? :? :?

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:11

  dm_rodionov написав:Какая милая манипуляшка... при беглом взгляде цифры кажутся почти равными.

А в чём подвох? Действительно цифры кажутся почти равными. Дайте разгадку ))
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:54

Бодрого всем солнечного утра лучшего дня недели.
Харьковские стартуют легким подскоком: $ 26.03/26.09
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
slot
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