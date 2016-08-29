Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3% Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.
Это хорошо. У людей есть хороший шанс обновить жилье. Нам надо много нового, качественного, современного жилья, чтобы попасть и наслаждаться жизнью в золотом миллиарде. Чтобы начать жить красиво и зажиточно, нода выбраться из хрущей, сталинок, брежневских панелек и пр. срани, где воняет мочой, старьем и безысходностью, а по утрам на очко надо стоять очереди. Стандарт золотого миллиарда - на каждого члена семьи по комнате и минимум два туалета. Село тоже должно обновиться и переехать в коттеджи со всеми удобствами. Во дворе должны расти цветочки, а не гулять свиньи и куры. Чем раньше мы решим вечный квартирный вопрос, тем быстрее бросим все наши ресурсы на другие прелести жизни золотого милливрда.
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,20/26,23 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 686,3 млн. грн. к отметке 46 983,3 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления ревальвационного процесса в гривне.
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 03 мая по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 03 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1985, просев до $1,1975 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1964 на открытии торгов в Европе.
Около 11.03 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,30/26,33 UAH/USD. На рынке снова правят бал репатриирующие дивиденды нерезиденты. Некоторые участники торгов подозревают участие в сессии регулятора, пополняющего свои резервы «анонимно», по технологии Matching.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 7,0 коп., предложение поднялось на 10,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 мая спрос и предложение не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 04 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 7,0 коп., предложение поднялось на 10,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 мая спрос и предложение не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 04 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
dm_rodionov написав:Какая милая манипуляшка... при беглом взгляде цифры кажутся почти равными.
А в чём подвох? Действительно цифры кажутся почти равными. Дайте разгадку ))
Чем четыре ярда гривен отдичается от четырех ярдов грина? Да особо ничем, только цветом, ну и под баксы больше чемоданов нужно - эти лохи до сих пор ничего, кроме стольников, в свободный оборот не выпустили:)....
ЗВР за апрель +230 млн.дол С 18 191 млн.дол до 18 421
Національний банк України 13 мин. · #pressrelease Міжнародні резерви України зросли за квітень на 1,3% і на 01 травня 2018 року становили 18 421,1 млн дол. США (в еквіваленті), за попередніми даними.
Основним джерелом поповнення резервів протягом квітня, як і в попередні місяці, була купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку.
Тривале перевищення пропозиції валюти над попитом на неї на міжбанківському ринку дало Національному банку можливість і надалі викуповувати надлишок валюти з ринку для нарощування резервів без протидії зміцненню обмінного курсу гривні.
За підсумками квітня Національний банк купив на міжбанківському ринку 326,7 млн дол. США.