Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:09

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,20/26,23 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 686,3 млн. грн. к отметке 46 983,3 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления ревальвационного процесса в гривне.





Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 03 мая по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 03 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1985, просев до $1,1975 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1964 на открытии торгов в Европе.



Дата: 04 мая 2018 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,03/26,12 UAH/USD

€ – 31,35/31,70 UAH/EUR

RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB



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