dm_rodionov написав:
Чем четыре ярда гривен отдичается от четырех ярдов грина? Да особо ничем, только цветом, ну и под баксы больше чемоданов нужно - эти лохи до сих пор ничего, кроме стольников, в свободный оборот не выпустили:)....
Там журналисты в цитируемой статье просто сделали опечатку.
Експорт товарів з України в Європейський союз у першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зріс на 26,5% і становив $4,058 млрд. Про це повідомляє Національний банк України у квітневому макроекономічному та монетарному огляді.