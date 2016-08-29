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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4910491149124913

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:24

  dm_rodionov написав:
  freeze написав:
  dm_rodionov написав:Какая милая манипуляшка... при беглом взгляде цифры кажутся почти равными.

А в чём подвох? Действительно цифры кажутся почти равными. Дайте разгадку ))

Чем четыре ярда гривен отдичается от четырех ярдов грина? Да особо ничем, только цветом, ну и под баксы больше чемоданов нужно - эти лохи до сих пор ничего, кроме стольников, в свободный оборот не выпустили:)....


Там журналисты в цитируемой статье просто сделали опечатку.
Експорт товарів з України в Європейський союз у першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зріс на 26,5% і становив $4,058 млрд. Про це повідомляє Національний банк України у квітневому макроекономічному та монетарному огляді.
freeze
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Повідомлень: 7653
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