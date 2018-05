Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:02

Zebra написав: В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%

Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны. В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.



Это в валюте или грн? Любопытно, что в прошлом году даже НБУ в инфляционном отчете обозначил навес на столичном рынке недвижимости в качестве вероятного фактора дестабилизации финансовой системы. Это в валюте или грн? Любопытно, что в прошлом году даже НБУ в инфляционном отчете обозначил навес на столичном рынке недвижимости в качестве вероятного фактора дестабилизации финансовой системы.

