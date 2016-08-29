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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4911491249134914>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:24

  dm_rodionov написав:
  freeze написав:
  dm_rodionov написав:Какая милая манипуляшка... при беглом взгляде цифры кажутся почти равными.

А в чём подвох? Действительно цифры кажутся почти равными. Дайте разгадку ))

Чем четыре ярда гривен отдичается от четырех ярдов грина? Да особо ничем, только цветом, ну и под баксы больше чемоданов нужно - эти лохи до сих пор ничего, кроме стольников, в свободный оборот не выпустили:)....


Там журналисты в цитируемой статье просто сделали опечатку.
Експорт товарів з України в Європейський союз у першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зріс на 26,5% і становив $4,058 млрд. Про це повідомляє Національний банк України у квітневому макроекономічному та монетарному огляді.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:42

  freeze написав:
  dm_rodionov написав:Какая милая манипуляшка... при беглом взгляде цифры кажутся почти равными.

Там журналисты в цитируемой статье просто сделали опечатку.
Експорт товарів з України в Європейський союз у першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зріс на 26,5% і становив $4,058 млрд. Про це повідомляє Національний банк України у квітневому макроекономічному та монетарному огляді.

Таки да, не манипуляшка, а просто кривизна рук и прямизна извилин.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:46

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.43 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,30/26,33 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.

Дополуденное «зеленое» ралли, спровоцированное активными покупками СКВ нерезидентами, которые, не считаясь с заметным ростом действующих цен, продолжали начатую накануне репатриацию дивидендов, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,25/16,50% годовых.

Эта динамика пребывает «в относительном согласии» с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро пятницы.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:02

  Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.


Это в валюте или грн? Любопытно, что в прошлом году даже НБУ в инфляционном отчете обозначил навес на столичном рынке недвижимости в качестве вероятного фактора дестабилизации финансовой системы.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:11

Добыча природного газа в Украине в январе-апреле 2018 года сократилась, по оперативным данным, на 1% (на 65,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6 млрд 770,5 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

В том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 5 млрд 4,1 млн куб. м (+1,4% к январю-апрелю-2017), ПАО "Укрнафта" – 344,2 млн куб. м (-16,3%), другими компаниями – 1 млрд 422,2 млн куб. м (-4,6%).

В апреле-2018 добыча газа составила 1 млрд 669,9 млн куб. м (-1,7% к апрелю-2017), в т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 240,7 млн куб. м (+0,1%), "Укрнафты" – 83 млн куб. м (-17,1%), других компаний – 346,3 млн куб. м (-3,7%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 791,4 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году увеличили добычу газа на 2,9% (на 453,2 млн куб. м) – до 16 млрд 353,4 млн куб. м, другие компании – на 8,6% (на 351 млн куб. м), до 4 млрд 437,9 млн куб. м.
https://interfax.com.ua/news/economic/503040.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:21

Привет из Днепра-6

К 12.17 на затихший было валютный межбанк подтянулась очередная партия «оголодавших» «варягов». Которые своим спросом подняли действующую цену «американца» до 26,33/26,36 UAH/USD. Нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ростом ее цен.

На 12.01 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,07/26,12-13 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами. Поднятием цен удалось уравновесить покупки и продажи в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB) на фоне активизации клиентских покупок в оптовых объемах, сменившей мелкооптовый «принос».

Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного «размылись», демонстрируя «гибкий подход» к запросам клиентов: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

Дата: 04 мая 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,06/26,15 UAH/USD
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:47

  hamster bear написав:
  Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.


Это в валюте или грн? Любопытно, что в прошлом году даже НБУ в инфляционном отчете обозначил навес на столичном рынке недвижимости в качестве вероятного фактора дестабилизации финансовой системы.

В валюте, в гривне соответственно еще больше просели.

P.S. Нерезы ожидаемо начали загон курса в космос. Кто не успел запрыгнуть в последний вагон я не виноват - всех предупреждал грести по 26.10 :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:51

  Zebra написав:
  hamster bear написав:
  Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.


Это в валюте или грн? Любопытно, что в прошлом году даже НБУ в инфляционном отчете обозначил навес на столичном рынке недвижимости в качестве вероятного фактора дестабилизации финансовой системы.

В валюте, в гривне соответственно еще больше просели.

P.S. Нерезы ожидаемо начали загон курса в космос. Кто не успел запрыгнуть в последний вагон я не виноват - всех предупреждал грести по 26.10 :mrgreen:

а по по 26.04 не?
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:58

  edvardd написав:а по по 26.04 не?

Не во всех городах так сильно курс проседает. Я уже только в обменнике Европочта скупаюсь. Заманали менялы со своими ветхими купюрами. Им всякое овно скидывают, а они его пытаются честным валютными потребителям впихнуть, еще и обижаются, когда отказываешь от сделки по причине усталости зеленой бумаги.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:12

Zebra
Не успели слиться зимой по 29, в зелени до сих пор застряли?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в П'ят 04 тра, 2018 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
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