Добыча природного газа в Украине в январе-апреле 2018 года сократилась, по оперативным данным, на 1% (на 65,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6 млрд 770,5 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".



В том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 5 млрд 4,1 млн куб. м (+1,4% к январю-апрелю-2017), ПАО "Укрнафта" – 344,2 млн куб. м (-16,3%), другими компаниями – 1 млрд 422,2 млн куб. м (-4,6%).



В апреле-2018 добыча газа составила 1 млрд 669,9 млн куб. м (-1,7% к апрелю-2017), в т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 240,7 млн куб. м (+0,1%), "Укрнафты" – 83 млн куб. м (-17,1%), других компаний – 346,3 млн куб. м (-3,7%).



Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 791,4 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году увеличили добычу газа на 2,9% (на 453,2 млн куб. м) – до 16 млрд 353,4 млн куб. м, другие компании – на 8,6% (на 351 млн куб. м), до 4 млрд 437,9 млн куб. м.