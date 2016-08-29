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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:24
dm_rodionov написав: freeze написав: dm_rodionov написав:
Какая милая манипуляшка... при беглом взгляде цифры кажутся почти равными.
А в чём подвох? Действительно цифры кажутся почти равными. Дайте разгадку ))
Чем четыре ярда гривен отдичается от четырех ярдов грина? Да особо ничем, только цветом, ну и под баксы больше чемоданов нужно - эти лохи до сих пор ничего, кроме стольников, в свободный оборот не выпустили:)....
Там журналисты в цитируемой статье просто сделали опечатку.
Експорт товарів з України в Європейський союз у першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зріс на 26,5% і становив $4,058 млрд
. Про це повідомляє Національний банк України у квітневому макроекономічному та монетарному огляді.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:42
freeze написав: dm_rodionov написав:
Какая милая манипуляшка... при беглом взгляде цифры кажутся почти равными.
Там журналисты в цитируемой статье просто сделали опечатку.
Експорт товарів з України в Європейський союз у першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зріс на 26,5% і становив $4,058 млрд
. Про це повідомляє Національний банк України у квітневому макроекономічному та монетарному огляді.
Таки да, не манипуляшка, а просто кривизна рук и прямизна извилин.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:46
Привет из Днепра-5
По состоянию на 11.43 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,30/26,33 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.
Дополуденное «зеленое» ралли, спровоцированное активными покупками СКВ нерезидентами, которые, не считаясь с заметным ростом действующих цен, продолжали начатую накануне репатриацию дивидендов, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,25/16,50% годовых.
Эта динамика пребывает «в относительном согласии» с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро пятницы.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:02
Zebra написав:
В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.
Это в валюте или грн? Любопытно, что в прошлом году даже НБУ в инфляционном отчете обозначил навес на столичном рынке недвижимости в качестве вероятного фактора дестабилизации финансовой системы.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:11
Добыча природного газа в Украине в январе-апреле 2018 года сократилась, по оперативным данным, на 1% (на 65,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6 млрд 770,5 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
В том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 5 млрд 4,1 млн куб. м (+1,4% к январю-апрелю-2017), ПАО "Укрнафта" – 344,2 млн куб. м (-16,3%), другими компаниями – 1 млрд 422,2 млн куб. м (-4,6%).
В апреле-2018 добыча газа составила 1 млрд 669,9 млн куб. м (-1,7% к апрелю-2017), в т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 240,7 млн куб. м (+0,1%), "Укрнафты" – 83 млн куб. м (-17,1%), других компаний – 346,3 млн куб. м (-3,7%).
Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 791,4 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году увеличили добычу газа на 2,9% (на 453,2 млн куб. м) – до 16 млрд 353,4 млн куб. м, другие компании – на 8,6% (на 351 млн куб. м), до 4 млрд 437,9 млн куб. м.
https://interfax.com.ua/news/economic/503040.html
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:21
Привет из Днепра-6
К 12.17 на затихший было валютный межбанк подтянулась очередная партия «оголодавших» «варягов». Которые своим спросом подняли действующую цену «американца» до 26,33/26,36 UAH/USD. Нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ростом ее цен.
На 12.01 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,07/26,12-13 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами. Поднятием цен удалось уравновесить покупки и продажи в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB) на фоне активизации клиентских покупок в оптовых объемах, сменившей мелкооптовый «принос».
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного «размылись», демонстрируя «гибкий подход» к запросам клиентов: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
Дата: 04 мая 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,06/26,15 UAH/USD
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:47
hamster bear написав: Zebra написав:
В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.
Это в валюте или грн? Любопытно, что в прошлом году даже НБУ в инфляционном отчете обозначил навес на столичном рынке недвижимости в качестве вероятного фактора дестабилизации финансовой системы.
В валюте, в гривне соответственно еще больше просели.
P.S. Нерезы ожидаемо начали загон курса в космос. Кто не успел запрыгнуть в последний вагон я не виноват - всех предупреждал грести по 26.10
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Zebra
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:51
Zebra написав: hamster bear написав: Zebra написав:
В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.
Это в валюте или грн? Любопытно, что в прошлом году даже НБУ в инфляционном отчете обозначил навес на столичном рынке недвижимости в качестве вероятного фактора дестабилизации финансовой системы.
В валюте, в гривне соответственно еще больше просели.
P.S. Нерезы ожидаемо начали загон курса в космос. Кто не успел запрыгнуть в последний вагон я не виноват - всех предупреждал грести по 26.10
а по по 26.04 не?
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edvardd
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:58
edvardd написав:
а по по 26.04 не?
Не во всех городах так сильно курс проседает. Я уже только в обменнике Европочта скупаюсь. Заманали менялы со своими ветхими купюрами. Им всякое овно скидывают, а они его пытаются честным валютными потребителям впихнуть, еще и обижаются, когда отказываешь от сделки по причине усталости зеленой бумаги.
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Zebra
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