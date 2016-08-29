Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:14

Привет из Днепра-8



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,20/26,23 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 686,3 млн. грн. к отметке 46 983,3 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления ревальвационного процесса в гривне.



Рано (около 10.17 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара выросли, оказавшись на отметке 26,25/26,30 UAH/USD.



К 10.30 «зеленые быки» на межбанке немного умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,24/26,29 UAH/USD.



Около 11.03 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,30/26,33 UAH/USD. На рынке снова правят бал репатриирующие дивиденды нерезиденты. Некоторые участники торгов подозревают участие в сессии регулятора, пополняющего свои резервы «анонимно», по технологии Matching.



По состоянию на 11.43 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,30/26,33 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.



Дополуденное «зеленое» ралли, спровоцированное активными покупками СКВ нерезидентами, которые, не считаясь с заметным ростом действующих цен, продолжали начатую накануне репатриацию дивидендов, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,25/16,50% годовых.



Эта динамика пребывает «в относительном согласии» с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро пятницы.



К 12.17 на затихший было валютный межбанк подтянулась очередная партия «оголодавших» «варягов». Которые своим спросом подняли действующую цену «американца» до 26,33/26,36 UAH/USD. Нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ростом ее цен.



Наконец, около 12.52 Киева котировки доллара на межбанке , немного понизившись, замерли на цифре 26,32/26,35 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед. Судя по всему, «варяги» успели к этому часу скупиться, немного понизив натиск своего спроса.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 03 мая по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 03 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1985, просев до $1,1975 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1964 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

04 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 7,0 коп., предложение поднялось на 10,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 мая спрос и предложение не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 04 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 7,0 коп., предложение поднялось на 10,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 мая спрос и предложение не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 04 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.01 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,07/26,12-13 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами. Поднятием цен удалось уравновесить покупки и продажи в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB) на фоне активизации клиентских покупок в оптовых объемах, сменившей мелкооптовый «принос».



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного «размылись», демонстрируя «гибкий подход» к запросам клиентов: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,03/26,12 UAH/USD, евро – 31,35/31,70 UAH/EUR, рубль 0,407/0,413 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,10 UAH/USD, евро (опт) 31,30/31,65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,30/31,65 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,20 UAH/USD, евро – 31,10/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,06/26,12 UAH/USD, розница – 26,03/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,415 RUB/USD.



Судя по пятничной сессии валютного межбанка, оказавшаяся «на руках» у нерезидентов сумма в безналичной гривне была весьма значительной, и ее не удалось «пристроить» в СКВ в течение одной сессии. Меж тем, несмотря на «рабочую субботу» 05 мая, торги валютного межбанка проводиться не будут. Это стало дополнительным стимулом для активного спроса на доллар 04-го со стороны «варягов».



Катализировала рост курса безналичного «американца» нехватка его предложения. Как известно, по пятницам падает экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную ее часть для реализации на межбанке. Это подтверждается заметным отставанием текущей ликвидности состоявшихся сделок от

Предыдущей сессии.



Все это и стало главными источниками пролонгации и даже некоторого углубления «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.



Участие регулятора в сессии 04-го, где он, по мнению некоторых игроков, «усугублял» ревальвацию гривни, выкупая с рынка доллар в рамках анонимной технологии Matching пока не получило достоверного и надежного подтверждения. Хотя мы и помним анонс Институтской о ежедневном пополнении с межбанка своих резервов на $10,0 млн.



Рано или поздно сезон репатриации дивидендов закончится, перестав толкать цены доллара вверх на межбанке. Объемных компенсаций НДС в ближайшее время тоже не предвидится. Это постепенно создает «базу» для скорого вхождения рынка безналичного доллара в боковой тренд, сопровождаясь относительной курсовой стабильностью и невысокими оборотами.



Случившийся в пятницу заметный рост цен в наличной паре доллар-гривня, представляется, не стал следствием «бычьего» тренда на валютном межбанке. Со слов дилеров наличного рынка, они поднимали действующие цены в первую очередь для стимулирования клиентского «приноса», акцентировав рост в бидах, за которыми вверх «автоматом» тянулись и офера.



В контексте вышеизложенного, предполагаемы «боковик» затронет и наличный рынок, приостановив ценовую динамику, как и на валютном межбанке, на приподнявшихся за первые торги мая цены «американца». наличного и безналичного.



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