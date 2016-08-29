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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4912491349144915

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:36

Re: Валютный рынок в контексте

А наличка уже на 20 копеек ниже МБ,причём растут не столько приёмы,как оффера,можете представить себе в каком состоянии находится платёжеспособный спрос и какие потуги бизнеса в аккумулировании валюты,магазины уже толком не хотят проводить акции,ведь основной спрос,при котором можно позволить себе поторговать заманушками даже в минус,переписывает минимумы!
Вот что значит настоящие реформы,валюта только сдаётся,а менялы и банки не спешат повышать приёмы,ведь завтра будете опять сдавать и не поднимать головы.
Нерезиденты уже все наелись или ещё на понедельник ракету приготовили?
А пока оседлали приёмы в 26.05,смешно наблюдать,как сайты влупят продажу например в 26.15 и тут же откатываются взад,бумажка не резиновая,отходы надо стимулировать,а не отпугивать оленят,садящихся в очередной пожарный последний вагон)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:37

  Перес де Куэльяр написав:Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар . С августа , например , как рассказывали мне валютчики ,аграрии -фермера , продав часть своего урожая , мешками везут гривну и откупают наличный доллар , у нас ведь аграрная страна ,так ведь, возможно это совпадение во времени , а может и нет , я не фермер , но с этого момента начинаются попытки движения курса вверх и спрос превышает предложение , идёт своего рода ,ломка тренда ,а так же бизнес и пересичный осознают ,что пора покупать валюту , так как осень -зима будет дорожать Я не буду утверждать , что наши аграрии делают погоду на ЧР , но свою долю на спрос они вносят немалую , после того как вырастили на полях урожай .Кто в агробизнесе можете прокомментировать .

*Відправлено з Чату


В агробизнесе миллиарды долларов, тут даже обсуждать нечего.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:43

Чудное дело. В тридцати метрах друг от друга банк Пивденний принимает по 26,15, а вполне официальный ПОВ с выдачей фискальных чеков продаёт по 26,15.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:46

  Перес де Куэльяр написав:Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар . С августа , например , как рассказывали мне валютчики ,аграрии -фермера , продав часть своего урожая , мешками везут гривну и откупают наличный доллар , у нас ведь аграрная страна ,так ведь, возможно это совпадение во времени , а может и нет , я не фермер , но с этого момента начинаются попытки движения курса вверх и спрос превышает предложение , идёт своего рода ,ломка тренда ,а так же бизнес и пересичный осознают ,что пора покупать валюту , так как осень -зима будет дорожать Я не буду утверждать , что наши аграрии делают погоду на ЧР , но свою долю на спрос они вносят немалую , после того как вырастили на полях урожай .Кто в агробизнесе можете прокомментировать .

*Відправлено з Чату

Поддерживаю вышесказанное. Тем более аграрии сейчас приносят в страну большую часть валютной выручки. Те же, которые не продают напрямую на экспорт, т.е. чуть помельче - стремятся держать денежки поближе, т.е в наличности.

Я сейчас не в агробизнесе, но продавая сельскохозяйственную технику знал точно еще с 90-х: бабки на рынке (т.е. у аграриев) начинают печь им карманы с сентября месяца. В этот момент они уже с деньгами, но тратить еще не спешат - надеются купить технику по выгодной как им кажется цене, которая их еще где-то ждет. :mrgreen: Потом изучив тщательно всех поставщиков по объявлениям, они вдруг понимают, что халявы вдруг уже и нет вовсе - все скупили и неизвестно точно кто. Да и какая разница? И в этот самый момент они вдруг понимают, что хотят заскочить в последний вагон и покупают что им нужно, но по самой высокой цене, так как они уже уверены, что все будет и дальше только дорожать (как им услужливо сообщают менеджеры по продажам сельхозтехники, знакомая технология валютчикам?).

А обоснования для подорожания в нашей стране придумать не сложно, Гройсман в этом плане простачок и сильно давно не заморачивается - обленился. :)

Сейчас ХТЗ уже не поставщик техники, поэтому аграриям валюта нужна для закупки ее за рубежом. Там можно взять дешевле, чем в Украине у перекупщиков и заодно купить и кучу запчасти к ней, сэкономив на транспортных расходах. Поэтому аграрии покупают валюту наличную, завозя технику по серым схемам. Так проще и главное меньше головняков.

Что касается стремительных ракет на валютном рынке в мае, то :mrgreen: простите это уже шизофрения. Подобные новости нужны лишь с одной целью - не обвалить доллар и евро в Украине и не создать проблем слабо конкурентоспособным украинским сельскохозяйственным экспортерам. А других солидных украинских экспортеров пока не наблюдается. Отдельные исключения не в счет. Кто сомневается, тому рекомендую просмотреть состояние валютного рынка за 2017 год, когда страшилками тормозили снижение доллара и все равно не избежали неприятной цифры 25.

Нефть, конечно, может приподнести сюрприз, но сегодня на рынке нефти уже произошли некоторые изменения - она перестала быть товаром с не эластичным спросом по цене. Другими словами потребление нефти при росте цены на нее стало уже снижаться и при откате цены на нефть потребление уже не растет. Причина - люди пересаживаются на электромобили, процесс этот необратим.
Востаннє редагувалось buratinyo в П'ят 04 тра, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:46

Кто там на днях радовался символическому "рісту" ЗВР? А на сегодня есть "ріст"?

Украина перечислила МВФ $368 млн
Украина 4 мая провела платеж в пользу Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму 257,25 млн спецправ заимствований ($368 млн).

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе Национального банка.

"Сегодня, 4 мая, в счет возврата основного долга было перечислено $368 млн", - заявили в НБУ.

Тремя днями ранее, 1 мая Украина выплатила еще $80,7 млн.

Напомним, Нацбанк ожидает привлечение от МВФ примерно $2 млрд в начале третьего квартала.

https://finclub.net/news/ukraina-perechislila-mvf-368-mln.html
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:50

  freeze написав:Чудное дело. В тридцати метрах друг от друга банк Пивденний принимает по 26,15, а вполне официальный ПОВ с выдачей фискальных чеков продаёт по 26,15.

Вы зайдите и спросите в пивденный, может 100 зеленых и возьмут.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:07

  Oleg_Sa написав:
  freeze написав:Чудное дело. В тридцати метрах друг от друга банк Пивденний принимает по 26,15, а вполне официальный ПОВ с выдачей фискальных чеков продаёт по 26,15.

Вы зайдите и спросите в пивденный, может 100 зеленых и возьмут.


Почему 100,могут и 1000 или даже пару штук,но с одним маленьким условием - на депозит,сроком так на полгодика или больше))))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:09

  Oleg_Sa написав:
  freeze написав:Чудное дело. В тридцати метрах друг от друга банк Пивденний принимает по 26,15, а вполне официальный ПОВ с выдачей фискальных чеков продаёт по 26,15.

Вы зайдите и спросите в пивденный, может 100 зеленых и возьмут.


Сдал 350, проблем не было. Пивденний - банк-загадка всегда принимает валюту по наивысшим курсам, по крайне мере в Одессе.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:13

  freeze написав:Сдал 350, проблем не было.

На хлебушек или «навар сняли» ? Блин, ну смешно такие суммы писать .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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