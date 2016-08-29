Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:46

Перес де Куэльяр написав: Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар . С августа , например , как рассказывали мне валютчики ,аграрии -фермера , продав часть своего урожая , мешками везут гривну и откупают наличный доллар , у нас ведь аграрная страна ,так ведь, возможно это совпадение во времени , а может и нет , я не фермер , но с этого момента начинаются попытки движения курса вверх и спрос превышает предложение , идёт своего рода ,ломка тренда ,а так же бизнес и пересичный осознают ,что пора покупать валюту , так как осень -зима будет дорожать Я не буду утверждать , что наши аграрии делают погоду на ЧР , но свою долю на спрос они вносят немалую , после того как вырастили на полях урожай .Кто в агробизнесе можете прокомментировать .



*Відправлено з Чату Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар . С августа , например , как рассказывали мне валютчики ,аграрии -фермера , продав часть своего урожая , мешками везут гривну и откупают наличный доллар , у нас ведь аграрная страна ,так ведь, возможно это совпадение во времени , а может и нет , я не фермер , но с этого момента начинаются попытки движения курса вверх и спрос превышает предложение , идёт своего рода ,ломка тренда ,а так же бизнес и пересичный осознают ,что пора покупать валюту , так как осень -зима будет дорожать Я не буду утверждать , что наши аграрии делают погоду на ЧР , но свою долю на спрос они вносят немалую , после того как вырастили на полях урожай .Кто в агробизнесе можете прокомментировать .

Поддерживаю вышесказанное. Тем более аграрии сейчас приносят в страну большую часть валютной выручки. Те же, которые не продают напрямую на экспорт, т.е. чуть помельче - стремятся держать денежки поближе, т.е в наличности.Я сейчас не в агробизнесе, но продавая сельскохозяйственную технику знал точно еще с 90-х: бабки на рынке (т.е. у аграриев) начинают печь им карманы с сентября месяца. В этот момент они уже с деньгами, но тратить еще не спешат - надеются купить технику по выгодной как им кажется цене, которая их еще где-то ждет.Потом изучив тщательно всех поставщиков по объявлениям, они вдруг понимают, что халявы вдруг уже и нет вовсе - все скупили и неизвестно точно кто. Да и какая разница? И в этот самый момент они вдруг понимают, что хотят заскочить в последний вагон и покупают что им нужно, но по самой высокой цене, так как они уже уверены, что все будет и дальше только дорожать (как им услужливо сообщают менеджеры по продажам сельхозтехники, знакомая технология валютчикам?).А обоснования для подорожания в нашей стране придумать не сложно, Гройсман в этом плане простачок и сильно давно не заморачивается - обленился.Сейчас ХТЗ уже не поставщик техники, поэтому аграриям валюта нужна для закупки ее за рубежом. Там можно взять дешевле, чем в Украине у перекупщиков и заодно купить и кучу запчасти к ней, сэкономив на транспортных расходах. Поэтому аграрии покупают валюту наличную, завозя технику по серым схемам. Так проще и главное меньше головняков.Что касается стремительных ракет на валютном рынке в мае, топростите это уже шизофрения. Подобные новости нужны лишь с одной целью - не обвалить доллар и евро в Украине и не создать проблем слабо конкурентоспособным украинским сельскохозяйственным экспортерам. А других солидных украинских экспортеров пока не наблюдается. Отдельные исключения не в счет. Кто сомневается, тому рекомендую просмотреть состояние валютного рынка за 2017 год, когда страшилками тормозили снижение доллара и все равно не избежали неприятной цифры 25.Нефть, конечно, может приподнести сюрприз, но сегодня на рынке нефти уже произошли некоторые изменения - она перестала быть товаром с не эластичным спросом по цене. Другими словами потребление нефти при росте цены на нее стало уже снижаться и при откате цены на нефть потребление уже не растет. Причина - люди пересаживаются на электромобили, процесс этот необратим.