Так я не олигарх, на жизнь сдаю, на хлебушек. Просто речь зашла о 100 долларах. Кстати по Пивденному - у них такая ситуация с высасыванием доллара по высокому курсу уже больше года. Интересовался у людей, куда банк девает такой дорогой закупленный доллар, зачем банку надо это делать на постоянной основе, но ответа внятного не получил. Может кто знает, любопытно самому.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 04 тра, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
По доллару понятно, а что скажете на счёт евро?! Не в качестве сбережений, но временами требуется довольно крупная сумма (5К+), какой азимут движения летом на Ваш взгляд?! осенью как и USD вверх к кометам-планетам и неизведанным Мирам? буду признателен за комментарий
По доллару понятно, а что скажете на счёт евро?! Не в качестве сбережений, но временами требуется довольно крупная сумма (5К+), какой азимут движения летом на Ваш взгляд?! осенью как и USD вверх к кометам-планетам и неизведанным Мирам? буду признателен за комментарий
Как по мне ,писал раннее в январе-феврале,идеально было бы для входа в евро летом по 29 ,в доллар по 26-25.5 ,а как на самом деле будет посмотрим.
Перес де Куэльяр написав:Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар . С августа , например , как рассказывали мне валютчики ,аграрии -фермера , продав часть своего урожая , мешками везут гривну и откупают наличный доллар , у нас ведь аграрная страна ,так ведь, возможно это совпадение во времени , а может и нет , я не фермер , но с этого момента начинаются попытки движения курса вверх и спрос превышает предложение , идёт своего рода ,ломка тренда ,а так же бизнес и пересичный осознают ,что пора покупать валюту , так как осень -зима будет дорожать Я не буду утверждать , что наши аграрии делают погоду на ЧР , но свою долю на спрос они вносят немалую , после того как вырастили на полях урожай .Кто в агробизнесе можете прокомментировать .
Скажу своє імхо, тримати ставку на такому рівні довго не зможуть, якщо хочуть запустити економіку, Гройсман про це не раз заявляв. Як тільки ставка піде вниз, це буде перший дзвіночок, а другий дзвін зроблять нерези, які почнуть виводити. І ріст буде сприйматись як норма, бо 29 закладено і озвучено очікування на наступні роки 30+
Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3% Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.
Это в валюте или грн? Любопытно, что в прошлом году даже НБУ в инфляционном отчете обозначил навес на столичном рынке недвижимости в качестве вероятного фактора дестабилизации финансовой системы.
В валюте, в гривне соответственно еще больше просели.
P.S. Нерезы ожидаемо начали загон курса в космос. Кто не успел запрыгнуть в последний вагон я не виноват - всех предупреждал грести по 26.10
Нет у тебя стабильности в жизни! Я так понимаю,у тебя сейчас чёрная полоса,а через недельку и вовсе будет ж.....-(хвост) Киев 95/15 (c конфетками в нагрузку )
somilitark написав:А наличка уже на 20 копеек ниже МБ,причём растут не столько приёмы,как оффера,можете представить себе в каком состоянии находится платёжеспособный спрос и какие потуги бизнеса в аккумулировании валюты,магазины уже толком не хотят проводить акции,ведь основной спрос,при котором можно позволить себе поторговать заманушками даже в минус,переписывает минимумы! Вот что значит настоящие реформы,валюта только сдаётся,а менялы и банки не спешат повышать приёмы,ведь завтра будете опять сдавать и не поднимать головы. Нерезиденты уже все наелись или ещё на понедельник ракету приготовили? А пока оседлали приёмы в 26.05,смешно наблюдать,как сайты влупят продажу например в 26.15 и тут же откатываются взад,бумажка не резиновая,отходы надо стимулировать,а не отпугивать оленят,садящихся в очередной пожарный последний вагон)))
Я что-то не пойму, Вы этому рады? Це перемога? Зато курс стабильный?
buratinyo написав:........... Что касается стремительных ракет на валютном рынке в мае, то простите это уже шизофрения. Подобные новости нужны лишь с одной целью - не обвалить доллар и евро в Украине и не создать проблем слабо конкурентоспособным украинским сельскохозяйственным экспортерам. А других солидных украинских экспортеров пока не наблюдается. Отдельные исключения не в счет. Кто сомневается, тому рекомендую просмотреть состояние валютного рынка за 2017 год, когда страшилками тормозили снижение доллара и все равно не избежали неприятной цифры 25.
Нефть, конечно, может приподнести сюрприз, но сегодня на рынке нефти уже произошли некоторые изменения - она перестала быть товаром с не эластичным спросом по цене. Другими словами потребление нефти при росте цены на нее стало уже снижаться и при откате цены на нефть потребление уже не растет. Причина - люди пересаживаются на электромобили, процесс этот необратим.
По первому абзацу. Логика в Ваших словах безусловно есть, но"умом Россию не понять" (в данном случае Россию следует заменить на Украину). Я продолжаю не понимать откуда при растущем отриц. торгбалансе, при достаточно приличном объёме выплат по внешним долгам у нас вдруг образовался избыток валюты. Не буду ручаться, но вполне допускаю, что в этом году рост доллара может начаться раньше августа и продолжаю думать, что минимумы этого года мы уже прошли. По второму абзацу. Электромобили это, конечно, хорошо, но пока их слишком мало и они не оказывают существенного влияния на нефтяной баланс. А мировое потребление пока только растёт. Цифры искать лень.