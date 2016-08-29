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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49144915491649174918>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:28

  Перес де Куэльяр написав:
  freeze написав:Сдал 350, проблем не было.

На хлебушек или «навар сняли» ?

*Відправлено з Чату


Так я не олигарх, на жизнь сдаю, на хлебушек. Просто речь зашла о 100 долларах.
Кстати по Пивденному - у них такая ситуация с высасыванием доллара по высокому курсу уже больше года. Интересовался у людей, куда банк девает такой дорогой закупленный доллар, зачем банку надо это делать на постоянной основе, но ответа внятного не получил. Может кто знает, любопытно самому.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 04 тра, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:29

  Перес де Куэльяр написав:Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар .

*Відправлено з Чату

По доллару понятно, а что скажете на счёт евро?! Не в качестве сбережений, но временами требуется довольно крупная сумма (5К+), какой азимут движения летом на Ваш взгляд?! осенью как и USD вверх к кометам-планетам и неизведанным Мирам? буду признателен за комментарий :)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:09

  pirat-d написав:
  Перес де Куэльяр написав:Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар .

*Відправлено з Чату

По доллару понятно, а что скажете на счёт евро?! Не в качестве сбережений, но временами требуется довольно крупная сумма (5К+), какой азимут движения летом на Ваш взгляд?! осенью как и USD вверх к кометам-планетам и неизведанным Мирам? буду признателен за комментарий :)
Как по мне ,писал раннее в январе-феврале,идеально было бы для входа в евро летом по 29 ,в доллар по 26-25.5 ,а как на самом деле будет посмотрим.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:11

Re: Валютный рынок в контексте

Здравствуйте .
Сегодня рубль под контракт продавали 0,4183.


Всем Здоровья и Удачи.
Востаннє редагувалось холява в П'ят 04 тра, 2018 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:14

  Перес де Куэльяр написав:Сейчас заход в валюту идёт равномерный без сильных перекосов , одни сдают , другие покупают доллар . С августа , например , как рассказывали мне валютчики ,аграрии -фермера , продав часть своего урожая , мешками везут гривну и откупают наличный доллар , у нас ведь аграрная страна ,так ведь, возможно это совпадение во времени , а может и нет , я не фермер , но с этого момента начинаются попытки движения курса вверх и спрос превышает предложение , идёт своего рода ,ломка тренда ,а так же бизнес и пересичный осознают ,что пора покупать валюту , так как осень -зима будет дорожать Я не буду утверждать , что наши аграрии делают погоду на ЧР , но свою долю на спрос они вносят немалую , после того как вырастили на полях урожай .Кто в агробизнесе можете прокомментировать .

*Відправлено з Чату

Скажу своє імхо, тримати ставку на такому рівні довго не зможуть, якщо хочуть запустити економіку, Гройсман про це не раз заявляв. Як тільки ставка піде вниз, це буде перший дзвіночок, а другий дзвін зроблять нерези, які почнуть виводити. І ріст буде сприйматись як норма, бо 29 закладено і озвучено очікування на наступні роки 30+
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:17

  Zebra написав:
  hamster bear написав:
  Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.


Это в валюте или грн? Любопытно, что в прошлом году даже НБУ в инфляционном отчете обозначил навес на столичном рынке недвижимости в качестве вероятного фактора дестабилизации финансовой системы.

В валюте, в гривне соответственно еще больше просели.

P.S. Нерезы ожидаемо начали загон курса в космос. Кто не успел запрыгнуть в последний вагон я не виноват - всех предупреждал грести по 26.10 :mrgreen:

Нет у тебя стабильности в жизни! Я так понимаю,у тебя сейчас чёрная полоса,а через недельку и вовсе будет ж.....-(хвост) :lol:
Киев 95/15 (c конфетками в нагрузку :) )
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:25

дядя Caша

Завтра межбанк работает (вместо выходного пон. 30.04) :?:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:32

  dm_rodionov написав:
  ЛАД написав:(...)
экспорт товаров из Украины в ЕС увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг суммы более чем 4 миллиарда гривен. Соответствено, импорт из стран Евросоюза вырос почти на 11% и составил 4,5 миллиарда долларов.
https://etcetera.media/vsego-lish-biznes-rossiya-ukreplyaetsya-na-ukrainskom-ryinke.html

Какая милая манипуляшка... при беглом взгляде цифры кажутся почти равными.
Это радость за смекалку журналистов, а не претензия ЛАДу, ежли шо.

dm_rodionov, прошу прощения за ошибку работников etcetera.
Это, конечно, просто описка у них, а я виноват, не обратил внимание. :oops:
Вот правильный вариант:
Экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился на 11,5% - до $709 млн, при этом импорт вырос на 28,4%, до $1,9 млрд.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.

Импорт товаров из Евросоюза (ЕС) вырос на 11%. Экспорт товаров из Украины в ЕС в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, вырос на 26,5% и составил $4,06 млрд.

Доля экспорта в страны Евросоюза в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составила 38,9%, отмечает НБУ. Импорт из ЕС за указанный период вырос на 10,7% - до $4,52 млрд.

Дефицит внешней торговли Украины товарами в феврале 2018 года составил $457 млн, в январе - $284,1 млн.

http://elvisti.com/news/2018/5/3/ukraina-narastila-import-tovarov-iz-rossii
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:42

  somilitark написав:А наличка уже на 20 копеек ниже МБ,причём растут не столько приёмы,как оффера,можете представить себе в каком состоянии находится платёжеспособный спрос и какие потуги бизнеса в аккумулировании валюты,магазины уже толком не хотят проводить акции,ведь основной спрос,при котором можно позволить себе поторговать заманушками даже в минус,переписывает минимумы!
Вот что значит настоящие реформы,валюта только сдаётся,а менялы и банки не спешат повышать приёмы,ведь завтра будете опять сдавать и не поднимать головы.
Нерезиденты уже все наелись или ещё на понедельник ракету приготовили?
А пока оседлали приёмы в 26.05,смешно наблюдать,как сайты влупят продажу например в 26.15 и тут же откатываются взад,бумажка не резиновая,отходы надо стимулировать,а не отпугивать оленят,садящихся в очередной пожарный последний вагон)))

Я что-то не пойму, Вы этому рады? Це перемога? Зато курс стабильный?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:54

  buratinyo написав:...........
Что касается стремительных ракет на валютном рынке в мае, то :mrgreen: простите это уже шизофрения. Подобные новости нужны лишь с одной целью - не обвалить доллар и евро в Украине и не создать проблем слабо конкурентоспособным украинским сельскохозяйственным экспортерам. А других солидных украинских экспортеров пока не наблюдается. Отдельные исключения не в счет. Кто сомневается, тому рекомендую просмотреть состояние валютного рынка за 2017 год, когда страшилками тормозили снижение доллара и все равно не избежали неприятной цифры 25.

Нефть, конечно, может приподнести сюрприз, но сегодня на рынке нефти уже произошли некоторые изменения - она перестала быть товаром с не эластичным спросом по цене. Другими словами потребление нефти при росте цены на нее стало уже снижаться и при откате цены на нефть потребление уже не растет. Причина - люди пересаживаются на электромобили, процесс этот необратим.

По первому абзацу.
Логика в Ваших словах безусловно есть, но"умом Россию не понять" (в данном случае Россию следует заменить на Украину). :)
Я продолжаю не понимать откуда при растущем отриц. торгбалансе, при достаточно приличном объёме выплат по внешним долгам у нас вдруг образовался избыток валюты. Не буду ручаться, но вполне допускаю, что в этом году рост доллара может начаться раньше августа и продолжаю думать, что минимумы этого года мы уже прошли.
По второму абзацу.
Электромобили это, конечно, хорошо, но пока их слишком мало и они не оказывают существенного влияния на нефтяной баланс. А мировое потребление пока только растёт. Цифры искать лень.
ЛАД
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