somilitark написав:

можете представить себе в каком состоянии находится платёжеспособный спрос и какие потуги бизнеса в аккумулировании валюты,магазины уже толком не хотят проводить акции,ведь основной спрос,при котором можно позволить себе поторговать заманушками даже в минус,переписывает минимумы!

А наличка уже на 20 копеек ниже МБ,причём растут не столько приёмы,как оффера,Вот что значит настоящие реформы,валюта только сдаётся,а менялы и банки не спешат повышать приёмы,ведь завтра будете опять сдавать и не поднимать головы.Нерезиденты уже все наелись или ещё на понедельник ракету приготовили?А пока оседлали приёмы в 26.05,смешно наблюдать,как сайты влупят продажу например в 26.15 и тут же откатываются взад,бумажка не резиновая,отходы надо стимулировать,а не отпугивать оленят,садящихся в очередной пожарный последний вагон)))