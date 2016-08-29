RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4915491649174918>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:02

  twin написав:Скажу своє імхо, тримати ставку на такому рівні довго не зможуть, якщо хочуть запустити економіку, Гройсман про це не раз заявляв. Як тільки ставка піде вниз, це буде перший дзвіночок, а другий дзвін зроблять нерези, які почнуть виводити. І ріст буде сприйматись як норма, бо 29 закладено і озвучено очікування на наступні роки 30+

Вiдповiм так , зараз все дорого а гривнI мало , при цьому доляр зливають ,та вдало поповнюються ЗВР I платимо борги. Гадаю ,що в цьому роцI тому й просiв ранiше курс для таких дiй.За пiв року до виборIв почнуть наливати «папiр», треба щоб були всI задобренI , а не в стагнацIi пiдiйти до обрання влади навеснI .Авжеж курс доляра вистрелить взимку , та впаде по сезону до виборiв , а пIсля них буде
вже економiка , а зараз вiддай iм нiкому поки непотрiбного.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 06.01.17
Подякував: 354 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:10

  ЛАД написав:
  somilitark написав:А наличка уже на 20 копеек ниже МБ,причём растут не столько приёмы,как оффера,можете представить себе в каком состоянии находится платёжеспособный спрос и какие потуги бизнеса в аккумулировании валюты,магазины уже толком не хотят проводить акции,ведь основной спрос,при котором можно позволить себе поторговать заманушками даже в минус,переписывает минимумы!
Вот что значит настоящие реформы,валюта только сдаётся,а менялы и банки не спешат повышать приёмы,ведь завтра будете опять сдавать и не поднимать головы.
Нерезиденты уже все наелись или ещё на понедельник ракету приготовили?
А пока оседлали приёмы в 26.05,смешно наблюдать,как сайты влупят продажу например в 26.15 и тут же откатываются взад,бумажка не резиновая,отходы надо стимулировать,а не отпугивать оленят,садящихся в очередной пожарный последний вагон)))

Я что-то не пойму, Вы этому рады? Це перемога? Зато курс стабильный?


Причём тут рады? Если вы помните Фунтика(Ярослава из Запорожья),то как-то был коллективный диспут на тему зачем чивокуни и ещё до него брали массово кредиты,что это дало пересичному и экономике? Так вот,Фунтик ответил,если бы не брали кредиты,то курс давно девальвировал,за время "искусственного курса пять и восэмъ"мы бы не обросли массово автомобилями,домами,новыми квадратными метрами в новостройках,ремонтами по высшему разряду даже у кондуктора троллейбуса, мы бы жили по средствам,типа на унитаз и бричку от дяди Адамкуса из Литвы хватило бы,Но не больше,без такого себе допинга в виде кредитов,как живёт например та же Литва сейчас.
Думаю время это пришло,если вы спросите меня,рад я этому или нет,то однозначно НЕТ,сейчас настало это время,живём по средствам и многие стали скромнее,кто не хочет мириться,вьё на Польши.Пророческие слова оказались у Ярика,даже очень. :shock:
Вы же постили о резком росте задолженности за коммуналку,как думаете отчего такой факт? От бешеного роста в доходах? Или все накупили баков и ждут ракету?Что бы потом одной соточкой годовой прайс погасить?

Ещё немножко гривнепатриоты,будет ещё праздник на нашей улице,выдохнутся нерезы и пойдём вниз!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9599
З нами з: 30.12.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1567 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:10

Re: Валютный рынок в контексте

  twin написав:другий дзвін зроблять нерези, які почнуть виводити

Що всі заладили нерези та нерези? Питаю ще раз, які суми будуть вони виводити? Якщо ОВДЗ, то на сьогодні це загальна сума близько 12 млд.грн., тобто 440 млн. дол., що дорівнює 1-2 денному об'єму торгів на міжбанку. Якщо під нерезами йде мова про прибутки, що виводять, то такі суми проходять кожного початку місяця за 3-4 робочі дні. Ще раз питаю що будуть виводити нерези і в яких об'ємах?
edgar_po
 
Повідомлень: 53
З нами з: 09.04.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:14

Гагарин 26,06/26,15, есть уже - 26,06/26,12.
Т.о. при относительно заметном росте на МБ наличный рынок заметно тормозит.
Как мне кажется, это говорит о том, что роль теневой экономики у нас сильно преувеличена. Возможно, не прав.
Интересно было бы услышать другие мнения (объяснения).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9364
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2961 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:18

  Yuri_T написав:
  ЛАД написав:Тем не менее, 1 мая выборы не удались.

1. а должны были стать удачными?
2. "тем не менее" это в связи с чем?
или это вы косноязычно выражаетесь, или я не понимаю.

"тем не менее" относилось к Вашим словам о "руке Москвы".
Возможно, неудачно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9364
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2961 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:26

  twin написав:Скажу своє імхо, тримати ставку на такому рівні довго не зможуть, якщо хочуть запустити економіку, Гройсман про це не раз заявляв. Як тільки ставка піде вниз, це буде перший дзвіночок, а другий дзвін зроблять нерези, які почнуть виводити. І ріст буде сприйматись як норма, бо 29 закладено і озвучено очікування на наступні роки 30+

Не думаю, що облікова ставка 10% при інфляції 15% - таємний [вінницький] рецепт "запуску економіки".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 672
З нами з: 07.10.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:27

пойдём вниз!"

somilitark
Как мне кажется, Вы сами себе противоречите.
С одной стороны, говорите о Времени "жить по средствам" и об "искусственном курсе пять и восэмъ", а с другой стороны, обещаете "пойдём вниз!".

Убеждены что сегодня 26 курс не искусственный? Тогда как же насчёт "жить по средствам" и при стабильном курсе такой быстрый рост зарплат??
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9364
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2961 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:37

dm_rodionov
Да особо ничем, только цветом, ну и под баксы больше чемоданов нужно - эти лохи до сих пор ничего, кроме стольников, в свободный оборот не выпустили:)...

- LOL!!! "Серость!"(c). Они уже изъяли из оборота "все что больше стольника"...

https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Currency/Pages/denominations.aspx
Hogtown
 
Повідомлень: 1326
З нами з: 09.07.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:46

  ЛАД написав:somilitark
Как мне кажется, Вы сами себе противоречите.
С одной стороны, говорите о Времени "жить по средствам" и об "искусственном курсе пять и восэмъ", а с другой стороны, обещаете "пойдём вниз!".

Убеждены что сегодня 26 курс не искусственный? Тогда как же насчёт "жить по средствам" и при стабильном курсе такой быстрый рост зарплат??


Да мы живём по средствам,всё больше и больше уезжают на заработки,в небольших городках основная масса пенсионеры(большинство с пенсией 1500-2000),у которых бешеный рост доходов.Пропаганда рисует среднюю з.п. в 8000,но если честно я не понимаю откуда они её взяли,наверное один госаппарат министерств Киева и айтишников считали по таинственным формулам?
Малый сейчас подрабатывает,он уже может писать книгу о том как кидают и сколько реально платят в столице!
Плюс интересно сравнить цены год к году,мясо от 120,сыр от 200,брал пиво на футболе,тоже +30% год к году,проезд опять покращат,сейчас газ отсовременят и улучшили субсидии,вот и выходит,что бак по большому счёт не нужен никому,больше спрашивают по чём злотый принимают.

Где я себе противоречу? Пойдём вниз на сезонности,на отсутствии спроса со стороны бизнеса и населения,вы что не видите,как реагирует наличка на МБ под 26.40? Продажами по 26.11 в Харькове http://obmenka.kh.ua/

Если честно,то хотелось бы сейчас азаровщины\арбузовщины,кинуть бы ярдик другой на МБ и налик,а не пылесосить матченгом,что бы шуба завернулась у всех вангователей секты вижу па 30,сдавали бы в очередях сначала по 25,а потом сами бы загнали курс на 20 лёгенько.Вот будет прикол,если ледю Ю побеждает и становится президентом,первый визит на север,по рукам ударяют как в 2009-м,санкции снимают,Крым в общее управление,газ по 160 как сябрам,вот будет кино с курсом,большинство зубы свои проглотят на завтрак от такого расклада,а вероятность такого сценария очень таки большая :wink:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9599
З нами з: 30.12.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1567 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:14

  Alex2007 написав:дядя Caша

Завтра межбанк работает (вместо выходного пон. 30.04) :?:


Нет. Банки наличную валюту будут работать, дилеры-"неформалы" тоже выйдут. Во всяком случае, в Днепре, Запорожье, Одессе, Харькове и т.д.
А МБ торговать не будет. Так Папа решил.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63643
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3814 раз.
Подякували: 7219 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4915491649174918>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, edgar_po, Zebra, дядя Caша і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1198, 1199, 1200
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11998 1273292
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 18:29
antey1969
Валютный рынок в мире 1 ... 618, 619, 620
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6199 1309035
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 17:25
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36301
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.