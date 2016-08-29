twin написав:Скажу своє імхо, тримати ставку на такому рівні довго не зможуть, якщо хочуть запустити економіку, Гройсман про це не раз заявляв. Як тільки ставка піде вниз, це буде перший дзвіночок, а другий дзвін зроблять нерези, які почнуть виводити. І ріст буде сприйматись як норма, бо 29 закладено і озвучено очікування на наступні роки 30+
Вiдповiм так , зараз все дорого а гривнI мало , при цьому доляр зливають ,та вдало поповнюються ЗВР I платимо борги. Гадаю ,що в цьому роцI тому й просiв ранiше курс для таких дiй.За пiв року до виборIв почнуть наливати «папiр», треба щоб були всI задобренI , а не в стагнацIi пiдiйти до обрання влади навеснI .Авжеж курс доляра вистрелить взимку , та впаде по сезону до виборiв , а пIсля них буде вже економiка , а зараз вiддай iм нiкому поки непотрiбного.
somilitark написав:А наличка уже на 20 копеек ниже МБ,причём растут не столько приёмы,как оффера,можете представить себе в каком состоянии находится платёжеспособный спрос и какие потуги бизнеса в аккумулировании валюты,магазины уже толком не хотят проводить акции,ведь основной спрос,при котором можно позволить себе поторговать заманушками даже в минус,переписывает минимумы! Вот что значит настоящие реформы,валюта только сдаётся,а менялы и банки не спешат повышать приёмы,ведь завтра будете опять сдавать и не поднимать головы. Нерезиденты уже все наелись или ещё на понедельник ракету приготовили? А пока оседлали приёмы в 26.05,смешно наблюдать,как сайты влупят продажу например в 26.15 и тут же откатываются взад,бумажка не резиновая,отходы надо стимулировать,а не отпугивать оленят,садящихся в очередной пожарный последний вагон)))
Я что-то не пойму, Вы этому рады? Це перемога? Зато курс стабильный?
Причём тут рады? Если вы помните Фунтика(Ярослава из Запорожья),то как-то был коллективный диспут на тему зачем чивокуни и ещё до него брали массово кредиты,что это дало пересичному и экономике? Так вот,Фунтик ответил,если бы не брали кредиты,то курс давно девальвировал,за время "искусственного курса пять и восэмъ"мы бы не обросли массово автомобилями,домами,новыми квадратными метрами в новостройках,ремонтами по высшему разряду даже у кондуктора троллейбуса, мы бы жили по средствам,типа на унитаз и бричку от дяди Адамкуса из Литвы хватило бы,Но не больше,без такого себе допинга в виде кредитов,как живёт например та же Литва сейчас. Думаю время это пришло,если вы спросите меня,рад я этому или нет,то однозначно НЕТ,сейчас настало это время,живём по средствам и многие стали скромнее,кто не хочет мириться,вьё на Польши.Пророческие слова оказались у Ярика,даже очень. Вы же постили о резком росте задолженности за коммуналку,как думаете отчего такой факт? От бешеного роста в доходах? Или все накупили баков и ждут ракету?Что бы потом одной соточкой годовой прайс погасить?
Ещё немножко гривнепатриоты,будет ещё праздник на нашей улице,выдохнутся нерезы и пойдём вниз!
twin написав:другий дзвін зроблять нерези, які почнуть виводити
Що всі заладили нерези та нерези? Питаю ще раз, які суми будуть вони виводити? Якщо ОВДЗ, то на сьогодні це загальна сума близько 12 млд.грн., тобто 440 млн. дол., що дорівнює 1-2 денному об'єму торгів на міжбанку. Якщо під нерезами йде мова про прибутки, що виводять, то такі суми проходять кожного початку місяця за 3-4 робочі дні. Ще раз питаю що будуть виводити нерези і в яких об'ємах?
Гагарин 26,06/26,15, есть уже - 26,06/26,12. Т.о. при относительно заметном росте на МБ наличный рынок заметно тормозит. Как мне кажется, это говорит о том, что роль теневой экономики у нас сильно преувеличена. Возможно, не прав. Интересно было бы услышать другие мнения (объяснения).
twin написав:Скажу своє імхо, тримати ставку на такому рівні довго не зможуть, якщо хочуть запустити економіку, Гройсман про це не раз заявляв. Як тільки ставка піде вниз, це буде перший дзвіночок, а другий дзвін зроблять нерези, які почнуть виводити. І ріст буде сприйматись як норма, бо 29 закладено і озвучено очікування на наступні роки 30+
Не думаю, що облікова ставка 10% при інфляції 15% - таємний [вінницький] рецепт "запуску економіки".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
ЛАД написав:somilitark Как мне кажется, Вы сами себе противоречите. С одной стороны, говорите о Времени "жить по средствам" и об "искусственном курсе пять и восэмъ", а с другой стороны, обещаете "пойдём вниз!".
Убеждены что сегодня 26 курс не искусственный? Тогда как же насчёт "жить по средствам" и при стабильном курсе такой быстрый рост зарплат??
Да мы живём по средствам,всё больше и больше уезжают на заработки,в небольших городках основная масса пенсионеры(большинство с пенсией 1500-2000),у которых бешеный рост доходов.Пропаганда рисует среднюю з.п. в 8000,но если честно я не понимаю откуда они её взяли,наверное один госаппарат министерств Киева и айтишников считали по таинственным формулам? Малый сейчас подрабатывает,он уже может писать книгу о том как кидают и сколько реально платят в столице! Плюс интересно сравнить цены год к году,мясо от 120,сыр от 200,брал пиво на футболе,тоже +30% год к году,проезд опять покращат,сейчас газ отсовременят и улучшили субсидии,вот и выходит,что бак по большому счёт не нужен никому,больше спрашивают по чём злотый принимают.
Где я себе противоречу? Пойдём вниз на сезонности,на отсутствии спроса со стороны бизнеса и населения,вы что не видите,как реагирует наличка на МБ под 26.40? Продажами по 26.11 в Харькове http://obmenka.kh.ua/
Если честно,то хотелось бы сейчас азаровщины\арбузовщины,кинуть бы ярдик другой на МБ и налик,а не пылесосить матченгом,что бы шуба завернулась у всех вангователей секты вижу па 30,сдавали бы в очередях сначала по 25,а потом сами бы загнали курс на 20 лёгенько.Вот будет прикол,если ледю Ю побеждает и становится президентом,первый визит на север,по рукам ударяют как в 2009-м,санкции снимают,Крым в общее управление,газ по 160 как сябрам,вот будет кино с курсом,большинство зубы свои проглотят на завтрак от такого расклада,а вероятность такого сценария очень таки большая