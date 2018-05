Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:26

twin написав: Скажу своє імхо, тримати ставку на такому рівні довго не зможуть, якщо хочуть запустити економіку, Гройсман про це не раз заявляв . Як тільки ставка піде вниз, це буде перший дзвіночок, а другий дзвін зроблять нерези, які почнуть виводити. І ріст буде сприйматись як норма, бо 29 закладено і озвучено очікування на наступні роки 30+ Скажу своє імхо,. Як тільки ставка піде вниз, це буде перший дзвіночок, а другий дзвін зроблять нерези, які почнуть виводити. І ріст буде сприйматись як норма, бо 29 закладено і озвучено очікування на наступні роки 30+

Не думаю, що облікова ставка 10% при інфляції 15% - таємний [вінницький] рецепт "запуску економіки". Не думаю, що облікова ставка 10% при інфляції 15% - таємний [вінницький] рецепт "запуску економіки".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell