ЛАД написав:Гагарин 26,06/26,15, есть уже - 26,06/26,12. Т.о. при относительно заметном росте на МБ наличный рынок заметно тормозит. Как мне кажется, это говорит о том, что роль теневой экономики у нас сильно преувеличена. Возможно, не прав. Интересно было бы услышать другие мнения (объяснения).
Настроение наличного рынка определяется воздействием на умы потенциальных клиентов "налички" сводок с межбанка. Кроме того, как раз сейчас дилеры наличного рынка были вынуждены поднимать биды для стимулирования "приноса". За бидами "автоматом" вверх шли и офера.
Определенная обособленность налички от межбанка проявилась в послеобеденной коррекции наличной пары доллар-гривня. Как сказали киевские валютчики, "клиенты наелись зелени", можно потихоньку дисконтировать ее цены.
Наконец, в сотый раз повторим базовое отличие зарегулированного межбанка от "рыночной" "налички - безнал спорадически получает гривневые вливания от НБУ, Минфина, Казначейства, в то время как наличный рынок постоянно "голодает" в этом отношении.