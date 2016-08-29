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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4915491649174918

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:21

  ЛАД написав:Гагарин 26,06/26,15, есть уже - 26,06/26,12.
Т.о. при относительно заметном росте на МБ наличный рынок заметно тормозит.
Как мне кажется, это говорит о том, что роль теневой экономики у нас сильно преувеличена. Возможно, не прав.
Интересно было бы услышать другие мнения (объяснения).


Настроение наличного рынка определяется воздействием на умы потенциальных клиентов "налички" сводок с межбанка. Кроме того, как раз сейчас дилеры наличного рынка были вынуждены поднимать биды для стимулирования "приноса". За бидами "автоматом" вверх шли и офера.

Определенная обособленность налички от межбанка проявилась в послеобеденной коррекции наличной пары доллар-гривня. Как сказали киевские валютчики, "клиенты наелись зелени", можно потихоньку дисконтировать ее цены.

Наконец, в сотый раз повторим базовое отличие зарегулированного межбанка от "рыночной" "налички - безнал спорадически получает гривневые вливания от НБУ, Минфина, Казначейства, в то время как наличный рынок постоянно "голодает" в этом отношении.

US
дядя Caша
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  #<1 ... 4915491649174918
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