Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:39

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в четверг относительно доллара 3,64 коп., на торгах пятницы упал на 11,40 коп., оказавшись на уровне 26,3055 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 04 мая с уровней предыдущего закрытия 26,20/26,23 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.17 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,25/26,30, а спустя 8 минут, потеряв темп роста, доллар понизился к 26,24/26,29 UAH/USD.



С 11.00 рост цен «американца» возобновился на фоне более активных покупок СКВ нерезидентами, которые продолжали начатую накануне репатриацию дивидендов: 26,30/26,33 UAH/USD.

В течение 80 минут, до 12.20 рынок доллара пребывал в динамическом равновесии покупок и продаж, позволившем сохранить цены на уровне 26,30/26,33 UAH/USD.

С указанного часа на МЕЖБАНКЕ появилась новая партия «варягов», которые своими покупками подняли цену «американца» до 26,33/26,36 UAH/USD.



На обеденный перерыв около 12.51 рынок ушел при несколько просевших ценах - 26,32/26,35 UAH/USD, которые оставались действующими до 15.15 Киева, немного понизившись в указанный час до 26,310/26,345 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.



На цифре 26,310/26,345 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 04 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3055 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3055 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.00 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу была пролонгирована скупка доллара нерезидентами в рамках сезона репатриации дивидендов.



Во-вторых, в отличие от предыдущей сессии, 04-го заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке.



В-третьих, уверовав в продолжительность «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, экспортеры начали «придерживать» валюту, формируя дополнительный «перекос» межбанка в сторону спроса.



В-четвертых, со слов некоторых игроков, НБУ приобретал на рынке СКВ «анонимно», в рамках технологии Matching, но достоверность информации вызывает сомнения.



Сохранение «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара произошла на фоне пролонгации оттока гривневых средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где они к утру 04 мая понизились с уровня 47 686,3 млн. грн. к отметке 46 983,3 млн. грн. Вероятно, эта гривня ушла на межбанк.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 04 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, пик сезона репатриации дивидендов рынок миновал.



В-третьих, более выраженный «бычий» тренд (если накануне доллар вырос на 3,64 коп., нынче его рост составил 11,40 коп.), как известно, снижает ликвидность рынка.



В-четвертых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.













Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 04 мая сдержанную «бычью» динамику, первоисточником которой стало заметное подорожание безналичного доллара на торгах валютного межбанка. При этом рост курса наличной пары доллар-гривня был более динамичным в первой половине дня, замедлившись после обеда. Отчасти доллар просел с полуденных максимумов цен к финишу торгов.



Наличный рынок, по всей видимости, вернулся к своим «ценностям», сосредоточившись на текущей ликвидности. Судя по всему, эта смена приоритета принесла бонусы на участке ликвидности. Большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов констатировали рост итоговой ликвидности. В немалой степени этому способствовало итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-3,0 коп., офера либо потеряли 2,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Киев, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 1,0 коп. (Запорожье).

прибавили



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального «»американца» выросли на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.



Послеобеденная символическая коррекция цен наличной пары доллар-гривня индицировала наличие тонкой регулировки, предпринятой дилерами в ответ на снижение клиентской активности. Кроме того, есть мнение, что случившееся в пятницу подорожание наличного доллара стало не только следствием аналогичной тенденции на рынке «зеленого» безнала, но и мероприятием дилеров, пытающихся подобным манером повысить клиентский «принос», приподняв более значимые биды, вослед за которыми вверх потянулись и офера.



Кроме того, как мы указывали выше, цены в течение пятницы ревизовались ради выравнивания спроса и предложения. В отличие от предыдущих торгов, нынче эти мероприятия принесли желаемый результат – обороты заметно выросли.



Впрочем, по порядку.



Торги 04 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,38/31,62 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного «размылись», демонстрируя «гибкий подход» к запросам клиентов: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам пятницы обороты, заслужив от дилеров мелкого опта «твердую четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,06/26,13 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, нуждалось в поддержке ценовым, очень незначительным ростом.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысившись, составили: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, отчасти «размывшись» для более «гибкого подхода» к запросам клиентов.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая требовала символического снижения обеих позиций.



При этом итоговый баланс спрос/предложение наконец-то сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «четверку с минусом», констатировала улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 04 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Акцентирование роста в более значимых бидах подтверждает нашу гипотезу о том, что внутридневное подорожание наличного «американца» - не только рутинное следование «налички» в кильватере настроений валютного межбанка, а мероприятия по обеспечению приличного клиентского «приноса» и, следовательно, оборотов.



По сравнению с закрытием 03 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 6,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 мая уровнями 31,38/31,62 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы двухкопеечное снижение спроса и трехкопеечную потерю оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре просели на 2,0 коп., офера упали на 3,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 04 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии роста наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. В течение пятницы это достигалось незначительным дисконтированием действующих цен.



При этом стартовавшее в дебюте европейской сессии снижение пары евро-доллар, которое вылилось в обвал евро на вышедшей в США статистике с рынка труда около 16.00 Киева на мировом рынке forex было учтено нашими валютчиками, которые предвидели коррекцию евро «в миру» после обеда.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1986 к отметке $1,1930, констатировав внутридневное его снижение на заметные 56 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 04 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1985 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала рамки диапазона $1,1980-1,1990.



С началом европейской сессии forex пара евро-доллар опустилась в более низкий диапазон $1,1960-1,1970, который не покидала до 16.00 Киева, когда вышедшие в США цифры статистики о рабочих местах и безработице в апреле, уронили евро относительно доллара в район отметки $1,1910 по состоянию на 16.20 Киева.



В дальнейшем пара евро-доллар попыталась восстановиться, однако дело ограничилось консолидацией пары на цифре 1,1960 по состоянию на 20.20 Киева….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США умеренно растет в паре с евро и снижается к иене в ходе торгов в пятницу на статданных по рынку труда в США.



Евро торгуется в 16.00 Киева в районе $1,1971 против $1,1985 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе ¥130,23 по сравнению со ¥130,91 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥108,79 против ¥109,19 в четверг.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, в четверг повышается менее чем на 0,1%.



Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года увеличилось на 164 тыс. вместо ожидавшегося роста на 193 тыс.



Меж тем безработица в стране впервые с 2000 года опустилась ниже 4% и составила 3,9% против 4,1% в марте. Аналитики в среднем ожидали снижения безработицы до 4%.



По мнению экономистов, недостаточно быстрый рост рабочих мест в Штатах может заставить Федрезерв США отказаться от ускорения темпов подъема базовой процентной ставки в стране.

Негативным фактором для евро стали статданные о розничных продажах в еврозоне в марте.

Как стало известно в пятницу, розничные продажи в валютном блоке в позапрошлом месяце увеличились на 0,1% по сравнению с февралем, рост относительно марта прошлого года составил 0,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительное повышение - соответственно на 0,5% и 1,9%.



Итак, на валютном рынке доллар заметно укрепился в последние две недели. Это касается как системных валют forex, так и денег emerging markets. С 19 апреля пара евро-доллар упала с уровня $1,2400 до $1,1915 на 16.20 Киева 05 мая.



На рынке forex по-прежнему нет внятных объяснений произошедшему движению, за исключением сомнительного утверждения, что рост доходностей по госдолгу США делает вложения в американский госдолг более привлекательными и создает спрос на доллар. В частности, указывается на то, что доходность 10-летних облигаций США достигла 3%. Однако в действительности доходность 10-летних облигаций США росла с середины 2016 года от уровня 1,3%, и все это время аппетиты к риску росли, а доллар падал к большинству типов активов (с начала 2017 года и к евро).



Поэтому непонятно, почему точкой перелома должна стать именно отметка 3% и именно по доходности 10-летних облигаций. Хотя очевидно, что повышение ставки ФРС и сворачивание баланса ФРС, которые и приводят к росту доходностей американских облигаций, рано или поздно должны были привести к сворачиванию аппетитов к риску и росту доллара просто потому, что эти действия ФРС приводят к росту стоимости заимствований.



Однако мы по-прежнему полагаем, что момент для старта нового цикла на сворачивание аппетитов к риску (последний такой цикл прошел с середины 2014 года по конец 2015 года) еще не наступил, экономики США и Европы находятся сейчас в хорошей форме. Хотя нельзя не отметить, что некоторое ослабление экономической статистики из США в последние месяцы происходит. Так, последние данные по индексам деловых настроений ISM в США за апрель показали падение. В промышленности показатель упал с 59,3 до 57,3, в сфере услуг с 58,8 до 56,8.



Некоторое ослабление данных нашло отражение в тексте заявления ФРС по итогам заседания 02 мая, из текста была убрана фраза «перспективы экономики улучшились в последние месяцы».



Впрочем, ключевым показателем для рынков все же является состояние рынка труда.



В эту пятницу вышли данные по изменению числа рабочих мест в США от Минтруда США за апрель, ожидалось 192 тыс. Данные от ADP по занятости в частном секторе вышли в среду на уровне 204 тыс. Обычно данные от Минтруда показывают больший разброс значений по сравнению с ADP, и в среднем именно данные от ADP лучше отражают реальную картину.



В прошлый раз Минтруда выпустило данные на уровне 103 тыс., в позапрошлый раз – на уровне 313 тыс.



Поэтому в этот раз, 04-го был более вероятен выход позитивных данных.



Число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года выросло на 164 тыс., показал отчет министерства труда страны. Рост за март пересмотрен с повышением - со 103 тыс. до 135 тыс. рабочих мест.



Уровень безработицы в апреле впервые с 2000 года опустилась ниже 4% до 3,9%. До этого она в течение шести месяцев держалась на уровне 4,1%.



Аналитики в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в апреле на 193 тыс. и снижения безработицы до 4%.



Безработица в США находится ниже той отметки, которую Федрезерв считает долгосрочной нормой. Далее можно ждать повышательного давления на зарплаты и инфляцию в стране.



Пока этого не наблюдается: среднечасовая оплата труда в США в апреле увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении - меньше ожиданий в обоих случаях.



Доля участия населения страны в рабочей силе упала до 62,8% по сравнению с 62,9% в марте. Экономисты прогнозировали повышение до 63%.



Средняя продолжительность рабочей недели осталась прежней — 34,5 часа. В производственном секторе США количество рабочих мест в апреле увеличилось на 24 тыс., что лучше прогноза.



Компании розничной торговли повысили штаты всего на 2 тыс. человек, компании строительной отрасли - на 17 тыс.



Число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 168 тыс., в том числе в сфере услуг - на 119 тыс.



Экономика США стабильно создавала рабочие места каждый месяц с октября 2010 года, что является самым длинным подобным периодом за всю историю.



По мнению профильных гуру, недостаточно быстрый рост рабочих мест в Штатах может заставить Федрезерв США отказаться от ускорения темпов подъема базовой процентной ставки в стране.

Несмотря на то, что инструменты с фиксированной доходностью «реагируют» соответственно, доллар демонстрирует устойчивость в ответ на мягкий отчета по занятости в США.

Снижение уровня безработицы может быть «спасительной благодатью» для доллара США, но, по-видимому, это обусловлено главным образом падением уровня участия населения.



«Я был бы удивлен, если бы доллар США смог вырасти с текущего уровня сегодня. Мы все еще ожидаем, что доллар США продемонстрирует новую слабость со временем», - говорит Эрик Нельсон, валютный стратег в Wells Fargo.



«Доллар заслуживает большую часть еженедельного прироста. и я не ожидаю слишком больших изменений» после отчета по занятости в США, сказал Хуан Перес, старший трейдер и стратег FX в Tempus Inc. в Вашингтоне.



Экономика останется здравой, даже если рост рабочих мест замедлится, поясняет он. «Доллар заслуживал укрепления, основанного на экономических показателях, и он, наконец, получил это», - говорит он.



Индекс доллара ненадолго упал после выхода в США данных о занятости в несельскохозяйственном секторе экономики (Nonfarm Payrolls), поскольку показатель занятости не дотянул до прогнозного значения, как и показатель роста заработных плат. Чуть позднее доллар смог отскочить на фоне борьбы спекулянтов за лучшие уровни продажи евро. Затем доллар вновь начал сдать позиции, а к настоящему моменту уже стремительно вырос. Динамика доллара следовала за динамикой доходности облигаций, которая сначала снизилась с 2,93% на 2,91%, а к настоящему времени вернула утраченные позиции.



Пара евро-доллар после подъема к максимуму $1,1994 обрушился до $1,1910. Офера выставлены около уровня $1,2018, где проходит 200-дневное скользящее среднее значение, и около $1,2050, по словам европейских и американских дилеров, опрошенных агентством Bloomberg.

Биды стоят рядом с $1,1900. Поддержка в районе минимума января $1,1916 тестируется.



Пара доллар-иена упала на 0,5% до ¥108.65, но сейчас поднялась до ¥109,01.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,38/31,62 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное двухкопеечное снижение бидов на фоне трехкопеечной коррекции оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 04 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся на 2,0 коп. изменившемуся с закрытия четверга спросу и потерявшему 3,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 мая по спросу и по предложению не изменились.



Судя по пятничной сессии валютного межбанка, оказавшаяся «на руках» у нерезидентов сумма в безналичной гривне была весьма значительной, и ее не удалось «пристроить» в СКВ в течение одной сессии. Меж тем, несмотря на «рабочую субботу» 05 мая, торги валютного межбанка проводиться не будут. Это стало дополнительным стимулом для активного спроса на доллар 04-го со стороны «варягов» и нефтетрейдеров



Катализировала рост курса безналичного «американца» нехватка его предложения. Как известно, по пятницам падает экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную ее часть для реализации на межбанке. Это подтверждается заметным отставанием текущей ликвидности состоявшихся сделок от

Предыдущей сессии.



Все это и стало главными источниками пролонгации и даже некоторого углубления «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.



Участие регулятора в сессии 04-го, где он, по мнению некоторых игроков, «усугублял» ревальвацию гривни, выкупая с рынка доллар в рамках анонимной технологии Matching не получило достоверного и надежного подтверждения. Хотя мы и помним анонс Институтской о ежедневном пополнении с межбанка своих резервов на $10,0 млн.



Рано или поздно сезон репатриации дивидендов закончится, перестав толкать цены доллара вверх на межбанке. Объемных компенсаций НДС в ближайшее время тоже не предвидится. Это постепенно создает «базу» для скорого вхождения рынка безналичного доллара в боковой тренд, сопровождаясь относительной курсовой стабильностью и невысокими оборотами.



Случившийся в пятницу заметный рост цен в наличной паре доллар-гривня, представляется, не стал следствием «бычьего» тренда на валютном межбанке. Со слов дилеров наличного рынка, они поднимали действующие цены в первую очередь для стимулирования клиентского «приноса», акцентировав рост в бидах, за которыми вверх «автоматом» тянулись и офера.



В контексте вышеизложенного, предполагаемы «боковик» затронет и наличный рынок, приостановив ценовую динамику, как и на валютном межбанке, на приподнявшихся за первые торги мая цены «американца». Наличного и безналичного.



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