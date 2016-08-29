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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4916491749184919

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:48

  J написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:нерезидентів,можливо,наважаться ще й підняти її,наприклад,до 18%.

....це все добре, але чому банки, ще з минулого підняття(в лютому здається) - СВОЇ %% по депоставкам - ні-чи-чирк?!(непідвищують! - а деякі банки, швидше, навпаки, познижували їх!)
:?:

не знаю правда или нет
но мне в одном банке сказали
"у нас была проверка из Фонда гарантирования, и нам сказали что у нас самые высокие ставки поэтому мы снижаем ставку по вашему депозиту"

"інтєрєсно дєвкі пляшут"(с) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:56

дядя Caша

Впрочем, по порядку.

Спасибо, может я и косервативен, но стало очень приятно от погружения в привычную атмосферу.Зелёнка , она как вечернее блюдо, изменение вкуса сразу чувствительно :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:01

  tea написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:нерезидентів,можливо,наважаться ще й підняти її,наприклад,до 18%.

....це все добре, але чому банки, ще з минулого підняття(в лютому здається) - СВОЇ %% по депоставкам - ні-чи-чирк?!(непідвищують! - а деякі банки, швидше, навпаки, познижували їх!)
:?:


А навіщо банкам підвищувати ставки,якщо люди й під такі ставки несуть гроші.Депозитна база з початку року продовжує зростати.
Більш того - банки у людей беруть гроші під 15-16% і позичають уряду під 17.5% і вище.

... так під 15-16% ще треба добряче пошукати, якщо "на рік із поповненням"! :evil:.....забив такий на рік(і то в березні) стовпчик в банку Львів під 14,75% а в бегемоті - лише на пів(під 15% і то - поповнення обмежене).... а а-банка - пішла в жо.... зі своїми 13,хх%
... ще в Ідеї на 9міс. під 15,хх% але без поповнення :roll:

... а мені ж то гривня на другу весну буде потрібна на ремонт....... - а накупити доляра і сидіти в ньому на 100% - не комільфо, бо цей рік передвиборчий і взимку можемо не дочекатись "хорошого курсу" для зливу!

.... тож вибираю стратегію 50/50..... а може і більше в гривнедепо залізу.....

....щось, вибори не вчасно... :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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