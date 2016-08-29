J написав:
не знаю правда или нет
но мне в одном банке сказали
"у нас была проверка из Фонда гарантирования, и нам сказали что у нас самые высокие ставки поэтому мы снижаем ставку по вашему депозиту"
"інтєрєсно дєвкі пляшут"(с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:48
"інтєрєсно дєвкі пляшут"(с)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:56
дядя Caша
Впрочем, по порядку.
Спасибо, может я и косервативен, но стало очень приятно от погружения в привычную атмосферу.Зелёнка , она как вечернее блюдо, изменение вкуса сразу чувствительно
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:01
... так під 15-16% ще треба добряче пошукати, якщо "на рік із поповненням"! .....забив такий на рік(і то в березні) стовпчик в банку Львів під 14,75% а в бегемоті - лише на пів(під 15% і то - поповнення обмежене).... а а-банка - пішла в жо.... зі своїми 13,хх%
... ще в Ідеї на 9міс. під 15,хх% але без поповнення
... а мені ж то гривня на другу весну буде потрібна на ремонт....... - а накупити доляра і сидіти в ньому на 100% - не комільфо, бо цей рік передвиборчий і взимку можемо не дочекатись "хорошого курсу" для зливу!
.... тож вибираю стратегію 50/50..... а може і більше в гривнедепо залізу.....
....щось, вибори не вчасно...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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